Финансы

ТАССТАСССилуанов не считает нужным повышать цену отсечения в бюджетном правиле

Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что цену отсечения в бюджетном правиле на данный момент не нужно повышать. Такое мнение он выразил в интервью газете "Ведомости".
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Силуанов не считает нужным повышать цену отсечения в бюджетном правиле

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Минстрой Мурманской области решил обнести все школы региона оградой из колючей проволоки.
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Футбол

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Французский журнал France Football составил рейтинг из 50 самых красивых голов в истории Лиги чемпионов.
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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр финансов Российской Федерации с 18 мая 2018 по 15 января 2020, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011. Член Совета Безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса. Доктор экономических наук.
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