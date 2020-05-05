Финансы
ТАСССилуанов не считает нужным повышать цену отсечения в бюджетном правиле
Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что цену отсечения в бюджетном правиле на данный момент не нужно повышать. Такое мнение он выразил в интервью газете "Ведомости".
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 19:21, Ашберн
Комментарии
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Финансы
Силуанов объяснил, почему россиянам не раздадут деньги в пандемию
Россия могла бы пойти на раздачу "вертолетных денег" - то есть эмиссию и прямую раздачу населению денежных средств, как поступили власти ряда стран в условиях пандемии COVID-19, если бы рубль был мировой резервной валютой, считает министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 18:15
Энергетика
Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%
РБК вчера в 16:54
Политика
Силуанов прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом
Глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал заражение коронавирусом премьер-министра России Михаила Мишустина.
Lenta.ru 18:21
Политика
Колумбия опровергла причастность к попытке вторжения в Венесуэлу
RT на русском 03 мая в 20:40
Происшествия
Четвертый пациент с коронавирусом умер в Кузбассе
Четвертый человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Кузбассе.
Известия 01:03
Экономика
Воронежский губернатор отчитался о доходах за 2019 год
Супруга губернатора за 2019 год задекларировала доход в 1 млн 688 тыс. 906,12 рублей, в собственности у неё — два земельных участка площадью по 1500 кв. м, жилой дом площадью 165,2 кв. м, баня площадью 180 кв. м, треть квартиры площадью 76,1 кв. м, автомобиль Lexus LX 570.
REGNUM 09:27
Происшествия
В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб
Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вести.Ru 15:49
Гаджеты
Apple презентовала обновленный 13-дюймовый Macbook Pro
Apple презентовала обновленный MacBook Pro, который может похвастаться 13-дюймовым экраном, клавиатурой Magic Keyboard, процессором десятого поколения и вдвое большей емкостью накопителя.
Дни24 вчера в 12:39
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета 02:31
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в подмосковном доме
По меньшей мере шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в деревне Дурниха Московской области.
Lenta.ru 01:00
Общество
Школы в Мурманской области могут обнести колючей проволокой
Минстрой Мурманской области решил обнести все школы региона оградой из колючей проволоки.
Северпост 06:48
Футбол
France Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионов
Французский журнал France Football составил рейтинг из 50 самых красивых голов в истории Лиги чемпионов.
Деловое.ТВ 12:47
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
РИА Новости 04:32
Общество
Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса
Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM 07:20
Экономика
«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай
По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке.
РБК 14:15
Происшествия
Число подтверждённых случаев коронавируса в Бурятии превысило 400
«Из 34 новых случаев COVID-19: 3 чел. прибыли из других регионов, 18 чел. — из числа контактных в Кижингинском районе, 13 чел. — контактные с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM 03 мая в 22:44
Космос
Ученый-астроном рассказал об опасности летящего к Земле астероида
На днях многие с волнением наблюдали за приближением к Земле астероида 1998 OR2 — он в 200 раз крупнее челябинского метеорита.
ВЕСТИ: Приморье вчера в 22:34
Общество
В Липецкой области вводят всеобщий масочный режим
Глава региона предложил уже с 7 мая ввести масочный режим на всей территории Липецкой области, а также усилить полицию и Росгвардию на улицах.
Kursk.com 07:21
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
РИА Новости 11:14
Общество
Ученые увеличили прогнозируемый срок окончания пандемии в России
Ученые из Сингапура на пять дней скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России в сторону увеличения — до 17 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 02:28
Происшествия
В Петербурге задержали парней, жаривших шашлык на Сенной площади
Санкт-Петербург, 5 мая 2020, 18:14 — REGNUM Сотрудники петербургской полиции нашли и привлекли к ответственности молодых людей, которые днем 2 мая дерзко и демонстративно пожарили шашлык на мангале на Сенной площади в центре Петербурга.
REGNUM 11:14
Происшествия
Завершено следствие дела экс-губернатора Ивановской области
СКР завершено расследование уголовного дела бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, сообщила ТАСС его адвокат Анна Коткова.
Коммерсантъ 18:38
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин
В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин.
Газета.Ru 15:29
Культура
Николас Кейдж сыграет Джо Экзотика в сериале «Король тигров»
Актер Николас Кейдж согласился сыграть владельца частного зоопарка в «Короле тигров».
Дни24 06:00
Общество
В России с 5 мая запрещена продажа алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая 2020 года вступил в силу закон на запрет продажи алкоголя в небольших заведениях, расположенных в жилых многоквартирных домах.
Комсомольская правда вчера в 20:45