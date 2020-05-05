Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что цену отсечения в бюджетном правиле на данный момент не нужно повышать. Такое мнение он выразил в интервью газете "Ведомости".

Силуанов не считает нужным повышать цену отсечения в бюджетном правиле

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