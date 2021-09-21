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Минфин планирует получать 160 млрд рублей в год от дополнительных налогов для металлургов

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Бюджет России должен начать дополнительно получать около 160 миллиардов рублей в год за счет повышения налоговой нагрузки на производителей металлов, угля и удобрений, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости
Вопрос роста налоговой нагрузки для металлургических компаний и производителей удобрений власти начали обсуждать после резкого роста цен на металл и удобрения в первой половине года.
РБК
Идея введения акциза возникла при обсуждении роста НДПИ: не у всех металлургов есть добычные проекты, поэтому НДПИ не решает задачу изъятия сверхприбыли, пояснил один из собеседников "Интерфакса" в металлургической отрасли.
Финмаркет
Допдоходы Минфин планирует в основном от повышения НДПИ.
ПРАЙМ

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