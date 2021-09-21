Stellantis выходит на рынок Индии с Citroen

Stellantis заявила, что ожидает, что к 2030 году Индия станет третьим по величине автомобильным рынком в мире после Китая и США, при этом общее количество продаж новых автомобилей в стране достигнет 4-5 миллионов единиц в год.