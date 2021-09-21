Бюджет России должен начать дополнительно получать около 160 миллиардов рублей в год за счет повышения налоговой нагрузки на производителей металлов, угля и удобрений, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Идея введения акциза возникла при обсуждении роста НДПИ: не у всех металлургов есть добычные проекты, поэтому НДПИ не решает задачу изъятия сверхприбыли, пояснил один из собеседников "Интерфакса" в металлургической отрасли.
FAA потребовало проведения экологической оценки последствий, прежде чем принимать решение о выдаче SpaceX лицензии на запуск или разрешения на проведение экспериментов для орбитальных запусков сверхтяжелой ракеты-носителя Starship.
Stellantis заявила, что ожидает, что к 2030 году Индия станет третьим по величине автомобильным рынком в мире после Китая и США, при этом общее количество продаж новых автомобилей в стране достигнет 4-5 миллионов единиц в год.