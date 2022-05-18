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Минфин планирует представить концепцию единого налогового вычета летом

Ведомство планирует представить концепцию единого налогового вычета для долгосрочных инвестиций уже летом, сообщило издание Frank Media.
РБК Инвестиции
В частности, активно прорабатывается тема налогового стимулирования долгосрочных инвестиций.
Интерфакс
В 2020 году ЦБ представил концепцию нового долгосрочного инструмента для инвестирования - ИИС-3 в дополнение к двум уже существующим.
Интерфакс
Для трансформации инвестирования в сбережения по ИИС-3 предлагалось вводить поэтапное ограничение доли высокорисковых активов на счете через 10 и 20 лет.
Интерфакс

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Минфин РФ готовит проект по стимулированию долгосрочных сбережений
Yakutsk.ru15:05
Минфин России летом может представить проект стимулирования долгосрочных сбережений
Газета.Ru13:08
Минфин вернулся к идее единого налогового вычета для долгосрочных инвестиций
Коммерсантъ11:13
Минфин задумался о едином налоговом вычете для долгосрочных инвестиций россиян
Forbes12:42
Минфин готовит проект по стимулированию долгосрочных сбережений
АБН12:02
Минфин планирует представить концепцию единого налогового вычета летом
РБК Инвестиции13:05
Минфин может летом представить проект стимулирования долгосрочных сбережений
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