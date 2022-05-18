РБК ИнвестицииМинфин планирует представить концепцию единого налогового вычета летомВедомство планирует представить концепцию единого налогового вычета для долгосрочных инвестиций уже летом, сообщило издание Frank Media.РБК ИнвестицииВ частности, активно прорабатывается тема налогового стимулирования долгосрочных инвестиций.ИнтерфаксВ 2020 году ЦБ представил концепцию нового долгосрочного инструмента для инвестирования - ИИС-3 в дополнение к двум уже существующим.ИнтерфаксДля трансформации инвестирования в сбережения по ИИС-3 предлагалось вводить поэтапное ограничение доли высокорисковых активов на счете через 10 и 20 лет.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьРБК ИнвестицииРБК ИнвестицииАБНYakutsk.ruГазета.RuПодробнее о событииМинфин РФ готовит проект по стимулированию долгосрочных сбереженийYakutsk.ruвчера в 15:05Минфин задумался о едином налоговом вычете для долгосрочных инвестиций россиянForbesвчера в 12:42Минфин планирует представить концепцию единого налогового вычета летомРБК Инвестициивчера в 13:05Минфин России летом может представить проект стимулирования долгосрочных сбереженийГазета.Ruвчера в 13:08Минфин готовит проект по стимулированию долгосрочных сбереженийАБНвчера в 12:02Минфин вернулся к идее единого налогового вычета для долгосрочных инвестицийКоммерсантъвчера в 11:13Минфин может летом представить проект стимулирования долгосрочных сбереженийИнтерфаксвчера в 10:44Показать ещёОценить6Поделиться