«Чтобы люди не ограничивались только этими суммами и имели возможности в выборе жилья, правительство увеличило максимальный размер кредита для льготной, а также семейной ипотеки соответственно до 30 млн и 15 млн руб.»,-- сказал Михаил Мишустин на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики.