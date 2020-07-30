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Ведомости
Ведомости

Минфин планирует сократить финансирование «Роскосмоса»

В приложении, касающемся космических программ, сообщается, что в каждый год в течение 2021–2023 гг. расходы по космическим программам могут быть сокращены примерно на 20 млрд руб.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Минфин планирует сократить финансирование «Роскосмоса»

Расходы на реализацию космических программ могут быть сокращены на 60 млрд руб в 2021–2023 гг. Эта цифра содержится в разработанном Министерством финансов документе «Методика расчетов предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета» по госпрограммам на эти годы, составленном в ходе бюджетного процесса и опубликованном на сайте consultant.ru.
Ведомости17:06
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Эхо Москвы

Роскосмос может не досчитаться 60 миллиардов рублей из госбюджета в ближайшие три года

Эхо Москвы09:05
ТАСС

Роскосмос считает, что вопрос урезания финансирования компании вызовет дискуссию в кабмине

ТАСС05:41
URA.Ru

Минфин РФ хочет урезать финансирование «Роскосмоса»

URA.Ru17:35
Московский Комсомолец

В Минфине планируют «урезать» финансирование «Роскосмоса»

Московский Комсомолец19:39
News.ru

Минфин сокращает финансирование Роскосмоса

News.ru18:38
Коммерсантъ

Финансирование «Роскосмоса» в ближайшие три года могут сократить на 60 млрд рублей

Коммерсантъ04:45
Ведомости

Минфин планирует сократить финансирование «Роскосмоса»

Ведомости17:06
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Почти 90% просроченных в разгар пандемии кредитов остались проблемными

Аналитики обратили внимание на прирост объема ссуд с просрочкой от 30 до 89 дней — именно такие задержки в платежах характерны для заемщиков, начавших их допускать в разгар ограничений из-за пандемии.
Почти 90% просроченных в разгар пандемии кредитов остались проблемными
РБК28 июля в 23:00
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Беглов усомнился в подписанном им законе о малых барах в Петербурге

Принятие в Санкт-Петербурге закона «о наливайках», который запретит продажу алкоголя в барах с площадью зала менее 50 кв. м, было поспешным, сперва нужно было изучить вопрос, заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78».
РБК06:12
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На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета08:23
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Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима гражданина США Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.
Интерфаксвчера в 05:47
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Экс-фигурант «дела 27 июля» отсудил у властей 250 тыс. рублей

Тверской суд Москвы частично удовлетворил исковое заявление бывшего фигуранта "дела 27 июля" Сергея Фомина и присудил ему 250 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование, сообщила "Интерфаксу" адвокат "Апологии протеста" Светлана Байтурина в пятницу.
Интерфакс05:55
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Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
Газета.Ru08:06
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Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru04:23
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