Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Василия Марковича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла республики в Латвии и лишил его дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».
Уголовное дело о смерти в следственном изоляторе националиста Максима Марцинкевича не возбуждалось, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.
Москва, 14 сен - ИА Neftegaz.RU.Впервые в 2020 г. поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу стали отставать от темпов 2019 г. По оценке Ъ на основе данных европейских операторов СПГ-терминалов, с начала 2020 г. по 12 сентября в ЕС поступило 64,2 млрд м3 после регазификации, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.
Владивосток, 16 сентября 2020, 10:23 — REGNUM В бюджет Владивостока на выплаты педагогам за классное руководство поступили 84,5 млн рублей из федеральной казны — по итогам сентября все классные руководители школ получат надбавку в 5 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.
Достигнув площади Победы, участники "крестного хода" горячо поблагодарили друг друга за присутствие, после чего, проскандировав ещё несколько раз лозунги в поддержку стабильности и процветания в Белоруссии, разошлись.
Расистский скандал с участием форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара и защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса продолжает широко обсуждаться и обрастать подробностями, в связи с чем взять слово пришлось даже президенту Федерации футбола Франции (FFF) Ноэлю Ле Гре.
Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").