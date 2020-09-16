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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Минфин планирует увеличить госдолг России в 2021-2022 годах до 20% ВВП

Минфин России планирует увеличить уровень госдолга РФ в 2020-2021 годах до 20% ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов.В источнике
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Rambler News Service

Минфин раскрыл планируемые параметры бюджета на 2021-2023 годы

Rambler News Service12:20
ПРАЙМ

Минфин планирует увеличить госдолг России в 2021-2022 годах до 20% ВВП

ПРАЙМ08:08
Коммерсантъ

Минфин ожидает увеличения госдолга до 20% ВВП

Коммерсантъ08:37
Российская газета

Силуанов: Дефицит бюджета в 2021 году снизится до 2,4% ВВП

Российская газета08:30
Интерфакс

Силуанов заявил о будущем уменьшении дефицита бюджета с 4,4% ВВП в 2020 г

Интерфакс08:12
Газета.Ru

Россия нарастит объем госдолга до 20% ВВП в ближайшие два года

Газета.Ru08:01
ТАСС

Дефицит федерального бюджета России в 2021 году составит 2,75 трлн руб

ТАСС12:03

Лукашенко уволил посла Белоруссии в Латвии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Василия Марковича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла республики в Латвии и лишил его дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».
RT на русском14:47
85

СКР опроверг возбуждение дела в связи со смертью Тесака

Уголовное дело о смерти в следственном изоляторе националиста Максима Марцинкевича не возбуждалось, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.
Интерфакс14:35
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США снизили поставки СПГ в Европу на 3,9%

Москва, 14 сен - ИА Neftegaz.RU.Впервые в 2020 г. поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу стали отставать от темпов 2019 г. По оценке Ъ на основе данных европейских операторов СПГ-терминалов, с начала 2020 г. по 12 сентября в ЕС поступило 64,2 млрд м3 после регазификации, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.
Neftegaz.ru14 сентября в 09:34
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Учителя Владивостока получат доплату за классное руководство

Владивосток, 16 сентября 2020, 10:23 — REGNUM В бюджет Владивостока на выплаты педагогам за классное руководство поступили 84,5 млн рублей из федеральной казны — по итогам сентября все классные руководители школ получат надбавку в 5 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.
REGNUM03:23
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В Минске состоялся «крестный ход» за мир в стране

Достигнув площади Победы, участники "крестного хода" горячо поблагодарили друг друга за присутствие, после чего, проскандировав ещё несколько раз лозунги в поддержку стабильности и процветания в Белоруссии, разошлись.
РИА Новости13:19
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Как развивается расистский скандал с участием Неймара

Расистский скандал с участием форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара и защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса продолжает широко обсуждаться и обрастать подробностями, в связи с чем взять слово пришлось даже президенту Федерации футбола Франции (FFF) Ноэлю Ле Гре.
RT на русском11:53

Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Коммерсантъ13:40
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