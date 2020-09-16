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Минфин планирует увеличить госдолг России в 2021-2022 годах до 20% ВВП

Минфин России планирует увеличить уровень госдолга РФ в 2020-2021 годах до 20% ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов.В источнике
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ТАСС

Дефицит федерального бюджета России в 2021 году составит 2,75 трлн руб

ТАССвчера в 12:03
Коммерсантъ

Минфин ожидает увеличения госдолга до 20% ВВП

Коммерсантъвчера в 08:37
ПРАЙМ

Минфин планирует увеличить госдолг России в 2021-2022 годах до 20% ВВП

ПРАЙМвчера в 08:08
Интерфакс

Силуанов заявил о будущем уменьшении дефицита бюджета с 4,4% ВВП в 2020 г

Интерфаксвчера в 08:12
Газета.Ru

Россия нарастит объем госдолга до 20% ВВП в ближайшие два года

Газета.Ruвчера в 08:01
REGNUM

Минфин планирует увеличение госдолга России до 20% ВВП

REGNUMвчера в 09:36
Российская газета

Силуанов: Дефицит бюджета в 2021 году снизится до 2,4% ВВП

Российская газетавчера в 08:30

Минфин решил сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение

Утвержденный проект федерального бюджета на 2021–2023 годы предусматривает оптимизацию «незащищенных» статей расходов на 10% и сокращение госпрограммы вооружений на 5%, сообщил глава Минфина Антон Силуанов 16 сентября.
Минфин решил сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение
Известиявчера в 15:49
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Red Carpet Studio приобрела лицензию на Берлинский фестиваль веб-сериалов

«Благодаря эксклюзивной сделке российский контент получит возможность продвижения на международные рынки, а российские зрители смогут первыми смотреть все европейские новинки», - говорится в сообщении Red Carpet Studio.
Telesputnik.ruвчера в 05:55

Мурашко опроверг сообщения об обязательной вакцинации против COVID-19

Ранее газета «Коммерсант» опубликовала статью, в которой сказано, что в медицинском сообществе якобы назревает скандал с угрозой массовых забастовок из-за того, что отказ от вакцинации от коронавируса может лишить врачей стимулирующих выплат за борьбу с инфекцией.
Известиявчера в 15:42
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У экс-начальника управления Минобороны изъяли имущество на 25 млн руб

"Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Московского городского военного прокурора к бывшему начальнику одного из управлений Минобороны России и его родственникам об обращении в доход РФ имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы (квартира, машиноместо и два автомобиля)",- говорится на сайте ведомства.
Интерфаксвчера в 13:51
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Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии

Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: в 2020 году республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а еще 500 миллионов Россия предоставит в 2021 году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
РИА Новостивчера в 12:52
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РБК18:35
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СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.
RT на русскомвчера в 10:10
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