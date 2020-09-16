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Минфин планирует увеличить госдолг России в 2021-2022 годах до 20% ВВП

Минфин России планирует увеличить уровень госдолга РФ в 2020-2021 годах до 20% ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов.В источнике
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Коммерсантъ

Минфин ожидает увеличения госдолга до 20% ВВП

Коммерсантъвчера в 08:37
Газета.Ru

Россия нарастит объем госдолга до 20% ВВП в ближайшие два года

Газета.Ruвчера в 08:01
ТАСС

Минфин в 2021-2022 годах увеличит объем госдолга до 20% ВВП

ТАССвчера в 08:12
Интерфакс

Силуанов заявил о будущем уменьшении дефицита бюджета с 4,4% ВВП в 2020 г

Интерфаксвчера в 08:12
Российская газета

Силуанов: Дефицит бюджета в 2021 году снизится до 2,4% ВВП

Российская газетавчера в 08:30
REGNUM

Минфин планирует увеличение госдолга России до 20% ВВП

REGNUMвчера в 09:36
ПРАЙМ

Минфин планирует увеличить госдолг России в 2021-2022 годах до 20% ВВП

ПРАЙМвчера в 08:08

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
Ведомостивчера в 07:26
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В США зафиксировали рост суточной смертности от COVID-19

Вашингтон, 17 сентября 2020, 02:53 — REGNUM В Соединенных Штатах зафиксирован рост суточной смертности от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, передает телеканал CNN со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.
REGNUM19:53

СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.
RT на русскомвчера в 10:10
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Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Южный Федеральныйвчера в 01:06
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Лукашенко предложил России провести новые совместные учения

В ходе встречи с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона приветствует проходящие под Брестом совместные военные учения "Славянское братство".
Московский Комсомолецвчера в 08:49
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«Искандер-М» атаковал объект с бойцами иностранной ЧВК в Сирии

В ходе мощнейшей за последние месяцы атаки на террористов в Сирии российские военные уничтожили объекты в провинции Идлиб, где бойцы иностранных частных военных компаний (ЧВК) занимались подготовкой боевиков.
Lenta.ruвчера в 05:07
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Время идет быстрее у пожилых людей из-за «старения» нейронных связей

В заявлении о значимости исследования упоминается: «Чтобы изучить нейронную основу субъективного времени, мы провели исследование фМРТ, используя процедуру адаптации, которая позволила нам управлять воспринимаемой продолжительностью, сохраняя при этом постоянную физическую продолжительность».
РИА ОмскПрессвчера в 08:19
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Девять пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Еще девять человек с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфаксвчера в 16:18
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