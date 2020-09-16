Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Вашингтон, 17 сентября 2020, 02:53 — REGNUM В Соединенных Штатах зафиксирован рост суточной смертности от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, передает телеканал CNN со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.
«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
В ходе встречи с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона приветствует проходящие под Брестом совместные военные учения "Славянское братство".
В ходе мощнейшей за последние месяцы атаки на террористов в Сирии российские военные уничтожили объекты в провинции Идлиб, где бойцы иностранных частных военных компаний (ЧВК) занимались подготовкой боевиков.
Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет за смертельное ДТП в центре Москвы, на встрече с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) заявил о необходимости создания российского тюремного театра.
В заявлении о значимости исследования упоминается: «Чтобы изучить нейронную основу субъективного времени, мы провели исследование фМРТ, используя процедуру адаптации, которая позволила нам управлять воспринимаемой продолжительностью, сохраняя при этом постоянную физическую продолжительность».
Еще девять человек с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.