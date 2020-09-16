Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».