Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняМинфин планирует увеличить налог для нефтяных компаний

Российские власти намерены пересмотреть параметры начисления налога на дополнительный доход (НДД) для российских нефтяников, согласно внесенному Минфином законопроекту.
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с чего всё началось

Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей

Минфин разослал по профильным министерствам законопроект об изменении налога на дополнительный доход (НДД), собираясь не только существенно ухудшить его параметры для компаний, но и дополнительно изъять около 200 млрд руб. за три года.
Коммерсантъвчера в 17:57

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СМИ: Минфин хочет получить от нефтяников 200 млрд рублей дополнительно

Российская газета04:07

«Ъ»: с нефтяников планируют получить еще 200 млрд руб. через налог на дополнительный доход

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Lenta.ru03:05

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Интерфакс03:17

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URA.Ruвчера в 20:28

Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 17:57
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Происшествия

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Политика

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Коммерсантъ 08:58
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Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России

Запад намерен развязать войну против Российской Федерации.
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Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром

Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
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Спецназ задержал мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве, сообщили в Службе безопасности Украины.
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Экономика

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Технологии

В Steam назвали самое популярное «железо» у игроков

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Шоу-бизнес

Пелагея сменила имидж после тяжелого развода с Телегиным

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Статистика прошедших Гран При: Гонки и гонщики

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Происшествия

Адвокат оценил вероятность оправдательного приговора Ефремову

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В Windows 10 появилось новое меню «Пуск». Как его включить

Чтобы активировать долгожданную функцию, будет выпущен отдельный "пакет поддержки", однако пользователи могут включить новый дизайн меню "Пуск" вручную.
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Общество

Названы сроки регистрации первой в России вакцины от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает регистрации в России первой вакцины от коронавируса COVID-19 в течение 10 дней, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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