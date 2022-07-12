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Минфин поддержал идею «Газпрома» продавать СПГ за рубли

Минфин «всячески поддерживает» предложение продавать СПГ за рубли, заявил
 в интервью «Ведомостям» глава ведомства Антон Силуанов.
РБК
Крупнейший экспортер СПГ в России — НОВАТЭК.
Коммерсантъ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на прошлой неделе сообщил журналистам, что пока никаких решений о продаже российского сжиженного газа за рубли не принималось.
РИА Новости
В марте президент Владимир Путин заявил, что "недружественным странам" придется платить за российский газ в рублях.
Profinance.ru

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Минфин поддержал продажу СПГ за рубли
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