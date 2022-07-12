Семеро погибли и около 40 человек ранены в результате украинского удара по Новой Каховке в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Каховского района области Владимир Леонтьев.
«Наша информация указывает на то, что иранское правительство готовится предоставить России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники, способные нести оружие, в ускоренные сроки», — сказал Салливан.
Как указал член ОП России, Киев приглашает западных журналистов в места, где собирает под тем или иным предлогом мирных жителей, затем наносит по ним удар, предлагая СМИ Запада фиксировать эту кровавую постановочную картину.