Финансы
Российская газетаМинфин поддержал идею отрицательных ставок по валютным депозитам
Минфин поддерживает инициативу о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте и видит в этом одну из мер, направленных на дедолларизацию банковской системы. Об этом заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
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Политика
Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским
На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
РБК 10:06
Происшествия
В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец
Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Армия и оружие
В NI рассказали о «скоростной» АПЛ проекта «Лира»
В американском военно-политическом журнале The National Interest рассказали о серии советских атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Лира».
NewInform вчера в 13:28
Политика
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на трибуне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии, передает корреспондент РБК.
РБК 09:53
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Происшествия
В Донецке на заводе произошёл пожар
Сотрудники МЧС самопровозглашённой Донецкой народной республики развернули оперативный мобильный штаб по ликвидации крупного пожара, который произошёл в Куйбышевском районе Донецка на территории бывшего завода алюминиевых профилей.
RT на русском 09:44
Экономика
Путин назвал причиной инфляции «подкрутку» показателей Центробанком
Президент России Владимир Путин назвал причиной снижения в России инфляции «подкрутку» Центробанком макроэкономических показателей в ожидании прихода в экономику 700 млрд рублей.
Известия 10:34
Политика
Зеленский пожаловался Трампу на несоблюдение санкций против РФ
Президент Украины в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, который состоялся в июле, обвинил Францию и Германию в "несоблюдении антироссийских санкций".
РЕН ТВ 10:47
Игры
The Last of Us: Part II выйдет 21 февраля в пяти изданиях
Игромания.ру вчера в 17:07
Происшествия
Похититель картины Куинджи получил 3 года колонии строгого режима
Как сообщалось, в ходе прений сторон накануне государственный обвинитель просила приговорить Чуприкова к четырем годам колонии строгого режима.
Интерфакс 08:51
Космос
С Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ»
Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур.
Известия 10:30
Политика
Меркель раскритиковала выступление шведской активистки Тунберг в ООН
Немецкий канцлер Ангела Меркель раскритиковала выступление 16-летней экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на саммите ООН по проблемам климата.
Газета.Ru 09:40
Кино
«Единая Россия» не согласилась с церковью в вопросах вампиризма
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов («Единая Россия») назвал странной идею архимандрита и заявил, что если Дума будет по поводу фильмов о вампирах принимать какие-то решения, то, наверное, это будет самое счастливое время в России, передает АГН «Москва».
Русская Планета 10:12
Экономика
Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК 02:44
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк составила завещание
Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания 06:01
Армия и оружие
Появилось видео первого пуска крылатой ракеты «Уран» с корабля «Смерч»
Российское оборонное ведомство выложило ролик, на кадрах которого запечатлен первый пуск крылатой ракеты Х-35 «Уран» с малого ракетного корабля (МРК) «Смерч», проходящего в настоящее время модернизацию.
Журналистская правда вчера в 06:00
Культура
Раскрыта причина срыва Соловьева
Гость программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» общественный деятель Григорий Амнуэль рассказал о причинах срыва телеведущего Владимира Соловьева во время съемок программы.
Рамблер вчера в 13:01
Происшествия
При посадке в Барнауле у Boeing 767 загорелась стойка шасси
«При посадке самолёта Boeing-767, выполнявшего рейс из вьетнамского Камраня, загорелась правая стойка шасси», — сказал источник.
RT на русском 10:55
Футбол
Онлайн-трансляция матча Кубка России «КАМАЗ» - «Спартак»
Российская газета 02:37
Политика
Лавров провел переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 23:24
Происшествия
Генералу МВД предъявлено обвинение в вымогательстве 100 млн рублей
Как сообщили в СК, Мельникова обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Газета.Ru 10:32
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Россию из-за финансовых проблем
News.ru 23 сентября в 08:20
Политика
В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт
Россия не должна оставлять решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для "Известий".
РИА Новости 03:29
Политика
Россия не собирается расширять список поставщиков газа на Украину
Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия не планирует изменять законодательство и разрешать экспорт газа на Украину кому-либо, кроме «Газпрома».
Суть событий вчера в 15:18
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон похудела на 100 килограммов
После потери лишних килограммов Джессика помолодела лет на 15.
Popcake 07:42