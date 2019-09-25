Финансы
Российская газетаМинфин поддержал идею отрицательных ставок по валютным депозитам
Минфин поддерживает инициативу о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте и видит в этом одну из мер, направленных на дедолларизацию банковской системы. Об этом заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Читать в источнике
Оценить248
Подробнее о событии
Показать все источники
Минфин поддержал идею введения отрицательных ставок по валютным депозитам в РФ
Интерфакс25 сентября в 05:02
Минфин поддержал введение отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте
ТАСС25 сентября в 04:38
Эксперт прокомментировал предложение ввести отрицательные ставки по иностранным вкладам
RT на русском25 сентября в 10:13
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 09:01, Вашингтон
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Российская газета 06:06
Гаджеты
В Китае поступил в продажу умный браслет Xiaomi Hey Plus 1S
Srnsk вчера в 03:33
Космос
На Луне хранятся останки инопланетной цивилизации
Территория новостей 04:57
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Общество
Октябрь в Москве и области начнется с рекордно низкого давления
В начале октября в столице будет преобладать рекордно низкое атмосферное давление, говорится на сайте «Метеоновости».
РБК 06:39
Политика
Комиссия Думы проверит материалы Meduza, «Радио Свобода» и Би-би-си
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России изучит материалы Meduza, Русской службы BBC (Би-би-си), "Радио Свобода" и ряда других медиаресурсов на предмет нарушения российского законодательства.
ТАСС 07:04
Политика
Мэром Тулы стала олимпийская чемпионка Слюсарева
Интерфакс - Россия 05:02
Общество
Представители МЧС рассказали о новом запрете курения на балконе
Представители МЧС рассказали о подробностях запрета курения на балконах.
Народные новости 03:32
Политика
Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии
Ранее МИД Киргизии выразил обеспокоенность в связи со словами Малахова, прозвучавшими в передаче "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Телеведущий предположил, что гражданин республики Исламбек Акбаров мог подстроить аварию, в результате которой погиб сын миллиардера.
РИА Новости 06:42
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва 25 сентября в 06:18
Футбол
Павел Мамаев договаривается о контракте с «Ростовом»
Экс-полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в ближайшее время подпишет контракт с "Ростовом".
Российская газета 08:16
Политика
Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой
В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
REGNUM 06:02
Наука
Частицы пластика найдены в чайных пакетиках
Ученые пока не установили, как именно влияет на здоровье человека «чайный» микропластик.
Цензуры.Нет вчера в 05:21
Происшествия
Аверин обратился к фанатам после инцидента в самолете
Актер Максим Аверин вышел на связь с фанатами после инцидента на рейсе Барнаул – Москва.
Газета.Ru 04:40
Авто
Nissan представил обновленный пикап Titan
Компания Nissan представила на Техасской ярмарке обновленный пикап Nissan Titan.
Автоновости дня 02:09
Экономика
Медведев поручил довести долю малого бизнеса до 50%
Доля малого бизнеса в России должна достигнуть показателя в 50% от общего числа занятого населения, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым.
Коммерсантъ 07:53
Кино
Звезду «Глухаря» Балабанова госпитализировали в Москве
Российский актер кино и театра Виктор Балабанов экстренно доставлен в столичную больницу. Об этом стало известно сегодня, 27 сентября.
NewInform 08:52
Политика
Лавров прокомментировал отказ Минска разместить военную базу России
Отказ Белоруссии разместить на своей территории российскую военную базу является, конечно, неприятным эпизодом, но надо понимать, что Минск является союзником Москвы на все 100%.
Военное обозрение вчера в 02:33
Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Экономика
Козак предложил свой вариант закона для списка Белоусова
Какой вариант нравится бизнесу Предложенная Дмитрием Козаком версия законопроекта, так же как документ Минфина, вызвала ряд замечаний у бизнеса.
РБК вчера в 11:11
Происшествия
Бывший глава СГБ Узбекистана приговорен к 18 годам тюрьмы
Верховный суд Узбекистана приговорил бывшего председателя Службы государственной безопасности (СГБ) Ихтиёра Абдуллаева к 18 годам лишения свободы, сообщили 27 сентября в пресс-службе суда.
REGNUM 08:33
Происшествия
В Крыму грузовик снес путепровод на трассе «Таврида»
В Бахчисарайском районе Крыма на 6-м этапе строительства трассы "Таврида" водитель грузовика с поднятым кузовом сбил две балки путепровода.
Российская газета 03:47
Экономика
Матвиенко заявила, что россиянам не из чего откладывать себе на пенсию
В разных странах мира существует практика увеличения пенсий за счет личных накоплений, однако в России ее внедрение является проблематичным из-за того, что гражданам не из чего откладывать.
БИЗНЕС Online 07:58
Армия и оружие
Лавров сообщил о безвозмездной поставке российского оружия в ЦАР
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что в сентябре Россия поставила партию оружия в ЦАР на безвозмездной основе для нужд армии республики.
iReactor вчера в 17:00
Политика
Эксперт прокомментировал заявление Польши по газопроводу OPAL
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петра Вожняка, связанное с отменой судом ЕС решения Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.
RT на русском 08:16
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27