Финансы
Российская газетаМинфин поддержал идею отрицательных ставок по валютным депозитам
Минфин поддерживает инициативу о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте и видит в этом одну из мер, направленных на дедолларизацию банковской системы. Об этом заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
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Минфин поддержал введение отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте
ТАСС25 сентября в 04:38
Минфин поддержал идею введения отрицательных ставок по валютным депозитам в РФ
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Эксперт прокомментировал предложение ввести отрицательные ставки по иностранным вкладам
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