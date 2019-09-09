Футбол
АМИТЕЛМинфин поддержал продажу пива на стадионах
По мнению Минфина, продажа алкоголя не влияет на безопасность зрителей Законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева, которые предложили вернуть продажу пива на стадионы, поддержали в Минфине, сообщают "Известия".
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Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект депутатов о возврате продаж пива на стадионах.Известиявчера в 17:01
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Собчак отреагировала на слухи о беременности
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Армия и оружие
Латвия продолжает приём раненых солдат украинской армии
В Латвии сегодня, 9 сентября, начали 18-дневных курс реабилитации 14 солдат ВСУ, сообщает латвийский портал Mixnews.
REGNUM 10:37
Хоккей
Экс-защитник «Вашингтона» Орпик получил должность в структуре клуба
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Вести.Финанс 08:49
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Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу, отвечая в ходе пресс-конференции с французскими коллегами на вопрос RT, прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера, который заявил, что России следует вести себя «как нормальная страна».
RT на русском 08:08
Политика
Хаджимба заявил о победе на выборах президента Абхазии
Коммерсантъ вчера в 16:46
Культура
Фото: на Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу
Российская газета 10:11
Общество
Рособрнадзор опубликовал проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год
Рособрнадзор опубликовал проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год, соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
РИА Новости 09:13
Игры
P.T. – Секреты в игре находят спустя годы после удаления
Страшно интересно Недавний проект Кодзимы P.T. даже после удаления из магазина продолжает оставаться объектом интереса для фанатов.
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Парламент Великобритании в понедельник, 9 сентября официально приостановит работу до 14 октября.
Интерфакс 08:10
Политика
«Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием
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Политика
США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году, узнали СМИ
США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпионана в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.
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По словам Михайлова, жалобу на замок Пугачёвой и Галкина подал один из жителей деревни Грязь — врач по образованию.
URA.Ru вчера в 11:58
Происшествия
В Чувашии школьный автобус попал в ДТП
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Рафаэль Надаль: Медведев еще выиграет свой «Большой шлем»
В финале Надаль в пяти сетах победил российского теннисиста Даниила Медведева. Надаль в четвертый раз выиграл US Open.
Вести.Ru 02:20
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Все действующие главы регионов побеждают на выборах
Газета.Ru 02:45
Происшествия
Верховный суд подтвердил пожизненные сроки для участников «банды GTA»
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РИА Новости 10:14
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Группа вооруженных людей напала на сотрудников магазина в Москве
В Москве вооруженная группа людей напала на сотрудников магазина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 16:15
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В России увеличат детские пособия
Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
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Взрыв самогонного аппарата обрушил стену между квартирами в жилом доме
В Оренбургской области, в городе Новотроицк в одной из квартир трехэтажного жилого дома взорвался самогонный аппарат.
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Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
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