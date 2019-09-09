Футбол

АМИТЕЛАМИТЕЛМинфин поддержал продажу пива на стадионах

По мнению Минфина, продажа алкоголя не влияет на безопасность зрителей Законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева, которые предложили вернуть продажу пива на стадионы, поддержали в Минфине, сообщают "Известия".
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с чего всё началось

Хлебного и зрелищ: Минфин поддержал возвращение пива на стадионы

Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект депутатов о возврате продаж пива на стадионах.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Эксперты прокомментировали возможное возвращение пива на стадионы

Известиявчера в 19:55

Минфин поддержит законопроект о продаже пива на стадионах

Чемпионат02:39

Пиво вернут на российские стадионы

РЕН ТВ01:54

Источник: Минфин поддержал возвращение пива на стадионы

Sport24.ru02:42

«Трезвая Россия»: спортивные мероприятия должны быть изолированы от продажи алкоголя

ТАСС06:51

Минфин выступил за возвращение продажи пива на российских стадионах

URA.Ruвчера в 21:13

«Известия»: Минфин поддержал законопроект о продаже пива на стадионах

Коммерсантъ00:13
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Общество

Во Владивосток зашел самый большой в истории круизный лайнер

Российская газета 00:00
Политика

Лидер московских единороссов признал свой проигрыш на выборах в МГД

Секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский рассказал РИА Новости, что признает свой проигрыш.
РИА Новости 03:19
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Надаль обыграл Медведева в финале US Open

В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
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Происшествия

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ТАСС 06:11
Политика

Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным

По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru 05:28
Политика

Кремль назвал прошедшие выборы успешными для «Единой России»

Прошедшая избирательная оказалась успешной, она показала политическое лидерство «Единой России», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 06:23
Общество

Женщина вышла замуж за дерево в Великобритании

Жительница Великобритании и мать двоих детей связала себя узами брака с растением и теперь планирует сменить фамилию на название вида дерева.
VSE42.RU 05:59
Происшествия

В Грозном мужчина открыл стрельбу по полицейским

В Грозном местный житель открыл огонь по сотрудникам ГИБДД, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского МВД.
РИА Новости 05:13
Шоу-бизнес

Ирина Муромцева разводится с мужем после шести лет брака

Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева решила расстаться со своим мужем, продюсером Максимом Волковым.
Телепрограмма 01:09
Политика

Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу

Вести.Ru вчера в 20:17
Гаджеты

Intel NUC Chaco Canyon: компактный компьютер с пассивным охлаждением

3DNews 04:07
Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности

На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru вчера в 11:54
Футбол

Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА

Газета.Ru 07:21
Происшествия

В Краснодаре умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево

Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница.
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Экономика

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Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Политика

Рауль Хаджимба побеждает на президентских выборах в Абхазии

В Абхазии 8 сентября состоялся второй тур выборов президента. Победу одерживает действующий глава государства Рауль Хаджимба.
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Политика

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Вести.Ru 05:32
Политика

Алексей Копайгородский стал исполняющим обязанности мэра Сочи

Исполняющим обязанности мэра назначен Алексей Копайгородский, который также занимает должность первого заместителя главы муниципалитета.
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Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
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Общество

Дельфин поблагодарил рыбаков за спасение детеныша

К итальянским рыбакам, которые отпустили попавшего в сеть дельфиненка, приплыла его мать. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Lenta.ru 07:37
Происшествия

На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей

Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
Российская газета 00:55
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой

РИА Новости вчера в 20:21
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«Оно-2» стал лидером российского проката в выходные

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Общество

В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре

Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Армия и оружие

Шойгу заявил о готовности РФ наладить близкие связи с Францией

Министры обменялись мнениями по региональным проблемам в контексте развития сотрудничества России и Франции, отметили в Минобороны.
Известия 05:16
Общество

Жителей Самары удивило странное поведение Димы Билана

Певец Дима Билан выступил на праздновании Дня города в Самаре и удивил гостей праздника своим поведением.
Известия 06:26
Политика

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
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Политика

Бывший пилот борта №1 рассказал об экстремальной посадке с Путиным

Сусанин вчера в 23:06
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LG начнет выпускать смартфоны на блокчейне

Компания LG в ближайшее время начнет выпускать блокчейн-смартфоны, пишет крупное южнокорейское издание Chosun со ссылкой на источники, близкие к ситуации.
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