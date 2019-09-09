Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект депутатов о возврате продаж пива на стадионах.

с чего всё началось

По мнению Минфина, продажа алкоголя не влияет на безопасность зрителей Законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева, которые предложили вернуть продажу пива на стадионы, поддержали в Минфине, сообщают "Известия".

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