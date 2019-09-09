Футбол
АМИТЕЛМинфин поддержал продажу пива на стадионах
По мнению Минфина, продажа алкоголя не влияет на безопасность зрителей Законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева, которые предложили вернуть продажу пива на стадионы, поддержали в Минфине, сообщают "Известия".
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Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект депутатов о возврате продаж пива на стадионах.Известиявчера в 17:01
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Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории круизный лайнер
Российская газета 00:00
Политика
Лидер московских единороссов признал свой проигрыш на выборах в МГД
Секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский рассказал РИА Новости, что признает свой проигрыш.
РИА Новости 03:19
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ вчера в 21:08
Происшествия
Рогозин: среди задержанных при проникновении на предприятие Роскосмоса есть иностранцы
ТАСС 06:11
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным
По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru 05:28
Политика
Кремль назвал прошедшие выборы успешными для «Единой России»
Прошедшая избирательная оказалась успешной, она показала политическое лидерство «Единой России», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 06:23
Общество
Женщина вышла замуж за дерево в Великобритании
Жительница Великобритании и мать двоих детей связала себя узами брака с растением и теперь планирует сменить фамилию на название вида дерева.
VSE42.RU 05:59
Происшествия
В Грозном мужчина открыл стрельбу по полицейским
В Грозном местный житель открыл огонь по сотрудникам ГИБДД, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского МВД.
РИА Новости 05:13
Шоу-бизнес
Ирина Муромцева разводится с мужем после шести лет брака
Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева решила расстаться со своим мужем, продюсером Максимом Волковым.
Телепрограмма 01:09
Политика
Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу
Вести.Ru вчера в 20:17
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru вчера в 11:54
Футбол
Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА
Газета.Ru 07:21
Происшествия
В Краснодаре умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево
Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница.
РИА Новости 05:55
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Политика
Рауль Хаджимба побеждает на президентских выборах в Абхазии
В Абхазии 8 сентября состоялся второй тур выборов президента. Победу одерживает действующий глава государства Рауль Хаджимба.
Инфо24 02:14
Политика
Президент Макрон приедет в Москву на 75-летие Победы
Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в мероприятиях, которые пройдут в Москве в мае 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), сообщил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан.
Интерфакс 05:15
Общество
На британцев упало с неба змеевидное существо с клыками и клювом
Во двор дома в британском городе Кингстон-апон-Халл с неба упало странное существо, похожее на змею, но с клыками и клювом.
Вести.Ru 05:32
Политика
Алексей Копайгородский стал исполняющим обязанности мэра Сочи
Исполняющим обязанности мэра назначен Алексей Копайгородский, который также занимает должность первого заместителя главы муниципалитета.
Российская газета 07:09
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия вчера в 05:14
Общество
Дельфин поблагодарил рыбаков за спасение детеныша
К итальянским рыбакам, которые отпустили попавшего в сеть дельфиненка, приплыла его мать. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Lenta.ru 07:37
Происшествия
На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей
Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
Российская газета 00:55
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21
Кино
«Оно-2» стал лидером российского проката в выходные
iReactor 00:33
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Армия и оружие
Шойгу заявил о готовности РФ наладить близкие связи с Францией
Министры обменялись мнениями по региональным проблемам в контексте развития сотрудничества России и Франции, отметили в Минобороны.
Известия 05:16
Общество
Жителей Самары удивило странное поведение Димы Билана
Певец Дима Билан выступил на праздновании Дня города в Самаре и удивил гостей праздника своим поведением.
Известия 06:26
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Политика
Бывший пилот борта №1 рассказал об экстремальной посадке с Путиным
Сусанин вчера в 23:06
Гаджеты
LG начнет выпускать смартфоны на блокчейне
Компания LG в ближайшее время начнет выпускать блокчейн-смартфоны, пишет крупное южнокорейское издание Chosun со ссылкой на источники, близкие к ситуации.
РБК 07:28