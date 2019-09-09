Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект депутатов о возврате продаж пива на стадионах.

с чего всё началось

Министерство финансов России подготовило положительный отзыв на законопроект депутатов о возврате продаж пива на стадионах, сообщают «Известия».

Минфин поддержит законопроект о продаже пива на стадионах

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