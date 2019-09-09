Футбол

ЧемпионатЧемпионатМинфин поддержит законопроект о продаже пива на стадионах

Министерство финансов России подготовило положительный отзыв на законопроект депутатов о возврате продаж пива на стадионах, сообщают «Известия».
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с чего всё началось

Хлебного и зрелищ: Минфин поддержал возвращение пива на стадионы

Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект депутатов о возврате продаж пива на стадионах.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Эксперты прокомментировали возможное возвращение пива на стадионы

Известиявчера в 19:55

Минфин поддержит законопроект о продаже пива на стадионах

Чемпионат02:39

Пиво вернут на российские стадионы

РЕН ТВ01:54

Источник: Минфин поддержал возвращение пива на стадионы

Sport24.ru02:42

Минфин выступил за возвращение продажи пива на российских стадионах

URA.Ruвчера в 21:13

«Известия»: Минфин поддержал законопроект о продаже пива на стадионах

ТАССвчера в 23:15

«Известия»: Минфин поддержал законопроект о продаже пива на стадионах

Коммерсантъ00:13
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 03:13, Вашингтон
Экономика

Кредиторы Антипинского НПЗ хотят отказаться от управляющего

Несколько кредиторов Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) попытаются сменить конкурсного управляющего, назначенного с подачи дочерней компании Сбербанка, ООО «СБК», сообщают СМИ.
URA.Ru 01:34
Энергетика

Запасы газа на Украине достигли семилетнего максимума

Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18,7 млрд куб. м, Это стало максимальным уровнем за последние семь лет, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на странице в Facebook.
Коммерсантъ вчера в 07:48
Политика

Биатлонист Антон Шипулин побеждает на довыборах в Госдуму

REGNUM вчера в 14:59
Теннис

Надаль обыграл Медведева в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в финале Открытого чемпионата США испанцу Рафаэлю Надалю, передает ОТР.
Общественное телевидение России 00:34
Политика

Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией

Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Общество

В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре

Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Армия и оружие

ОДК планирует усовершенствовать двигатель ПД-14 для самолета МС-21

Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300.
РИА Новости 02:24
Политика

Все действующие главы регионов побеждают на выборах

По предварительным результатам голосования, все временно исполняющие обязанности глав регионов и действующие губернаторы одерживают победу на прошедших 8 сентября выборах, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:45
Технологии

Россиянам разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению вместо паспорта

В рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.
Интерфакс вчера в 21:26
Общество

В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер

В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
РБК 01:49
Происшествия

В частном доме в Геленджике произошел крупный пожар

Российская газета вчера в 16:28
Политика

Андрей Назаров назначен и.о. премьер-министра Башкирии

Ранее СМИ сообщали, что Андрей Назаров — наиболее вероятный претендент на пост премьера республики.
Эхо Москвы в Уфе 01:58
Происшествия

В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек

В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.
Российская газета вчера в 19:10
Происшествия

РБК узнал о возбуждении уголовного дела против Алексея Ананьева

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
Ведомости вчера в 15:18
Футбол

«Ростов» разгромил сборную Сирии

Матч ТВ вчера в 13:00
Политика

В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Игры

Хакеры атаковали сервера World of Warcraft Classic

Территория новостей 02:32
Кино

Опубликован трейлер фильма о самом страшном клоуне

Piter.tv вчера в 14:20
Общество

Это просто космос какой-то: как Москва гуляла на День города

Москва празднует День города — 872 года со дня основания.
Вести.Ru вчера в 14:20
Происшествия

Памфилова заявила, что была готова накормить напавшего на нее человека

РИА Новости вчера в 15:25
Экономика

В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Политика

Госдума заинтересовалась вмешательством Google и Facebook в выборы

В Госдуме изучат данные Роскомнадзора о вмешательстве в выборы со стороны Google, Facebook и YouTube.
URA.Ru вчера в 13:19
Политика

Зеленский заявил о договоренности с Путиным о прекращении войны

Возможно, официальное заявление еще готовится. Но по словам Владимира Зеленского он договорился о прекращении конфликта на Донбассе.
Аргументы недели 07 сентября в 10:45
Общество

Летняя жара во Франции убила 1,5 тысячи человек

Министр социальных дел и здравоохранения республики Аньес Бюзен заявил, что летом во Франции аномальная жара стала причиной смерти 1,5 тысячи человек.
Газета.Ru вчера в 13:54
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой

РИА Новости вчера в 20:21
Политика

В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи

Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья начал рассматривать предложение о введение наказаний для тех россиян, которые вызывают скорую помощь просто так.
Газета.Ru 01:48
Политика

Оппозиционеры получают 21 из 45 мест в Мосгордуме

По последним данным, КПРФ в Мосгордуме получила 13 мест, «Яблоко» и «Справедливая Россия» — по три.
Коммерсантъ 00:52
Армия и оружие

В Республике Сербской отдают дань памяти жертвам натовских бомбардировок

9 сентября в Республике Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) отмечается День памяти жертв бомбардировок НАТО, проводившихся силами альянса с 30 августа по 14 сентября 1995 года на территории современной БиГ без одобрения Совета Безопасности ООН (первая крупномасштабная военная операция в истории НАТО - "Обдуманная сила").
Российская газета 02:10
Политика

Глава СПЧ заявил, что выборы в России прошли нормально

"На мой взгляд, судя по предварительным докладам наших мониторинговых рабочих групп, которые работали в единый день голосования в полутора десятков регионов, выборы прошли нормально", - сказал Федотов РИА Новости.
РИА Новости 01:43
Политика

Локоть победил на выборах мэра Новосибирска

Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) побеждает на выборах города, набрав 50,25% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Коммерсантъ вчера в 16:45
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