Футбол
Капитал страныВ Минфине поддержали законопроект о продаже пива на стадионах
В Минфине подготовили положительный отзыв на законопроект, в котором речь идет о торговле пивом на российских стадионах в ходе футбольных матчей. Как пишут «Известия», ссылаясь на соответствующий документ, его авторами стали депутаты ГД Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев.
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Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект депутатов о возврате продаж пива на стадионах.Известиявчера в 17:01
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