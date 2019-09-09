Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект депутатов о возврате продаж пива на стадионах.

с чего всё началось

В Минфине подготовили положительный отзыв на законопроект, в котором речь идет о торговле пивом на российских стадионах в ходе футбольных матчей. Как пишут «Известия», ссылаясь на соответствующий документ, его авторами стали депутаты ГД Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев.

В Минфине поддержали законопроект о продаже пива на стадионах

Происшествия Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.

Политика Собянин: Мосгордума стала политически разноплановой По последним данным Мосгоризбиркома, самовыдвиженцы получают 25 мест в Мосгордуме, КПРФ — 14 кресел, в городской парламент также проходят "Справедливая Россия" и "Яблоко", сообщает РИА Новости.

Политика ЦИК подвела предварительные итоги выборов К 10:00 мск Центризбирком подвел предварительные итоги подсчета 99% протоколов на региональных выборах.

Экономика Определены российские регионы с худшей ситуацией на рынке труда Регионами с наилучшей ситуацией на рынке труда стали Москва и Санкт-Петербург (более 90 баллов по индексу рынка труда), тройку замыкает Московская область (81,3 балла).

Политика Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.

Единоборства Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.

Наука Нейросеть защитит женщин от нежелательных фотографий пенисов Программистка из Сиэтла Келси Бресслер объявила о начале работы над нейросетью, которая сможет анализировать поступающие в личные сообщения в соцсетях фотографии и удалять снимки гениталий (дикпики) до того, как их увидит адресат, сообщает BBC.

Происшествия В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.

Армия и оружие Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку отечественных двигателей для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) на замену поставлявшимся с Украины, сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью «РИА Новости».

Теннис Медведев поднялся на четвертое место в рейтинге ATP Российский теннисист Даниил Медведев поднялся в обновленном рейтинге ATP на одну строчку и теперь занимает четвертую позицию.

Политика Нидерланды требуют от России выдать свидетеля по делу MH17 Прокуратура Нидерландов выдвинула России требование о выдаче бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы благодаря обмену удерживаемыми лицами, пишет издание Algemeen Dagblad.

Общество Роскачество нашло токсины в сухих завтраках для школьников Эксперты отобрали 18 наиболее популярных на российском рынке брендов сухих завтраков в виде шоколадных шариков стоимостью от 12 до 186 рублей за 100 граммов продукта.

Финансы Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7% годовых Сегодня, 6 сентября 2019 года, совет директоров Центробанка РФ принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых.

Политика Вышинский объяснил мотивы его задержания Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в ходе пресс-конференции после своего прибытия в Россию в результате обмена заключёнными с Украиной по формуле «35 на 35» рассказал о мотивах его задержания в Киеве.

Политика США приостановили переговоры с талибами в Афганистане США временно приостановили переговоры с афганским радикальным движением "Талибан" (организация признана террористической организацией и запрещена в РФ судом - ред.).

Экономика Жители РФ предпочитают больше сберегать, чем тратить Большинство жителей России (66%) заявили, что в настоящее время лучше сберегать деньги, чем тратить.

Политика Google ответила на обвинения во вмешательстве в российские выборы Компания Google в ответ на обвинения РФ в распространении политической рекламы в «день тишины» сообщила, что поддерживает ответственную политическую рекламу, соответствующую законодательству.

Здоровье Названы внешние признаки проблем с печенью Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А или вирусных заболеваний.

Шоу-бизнес Собчак прокомментировала слухи о своей беременности Телеведущая Ксения Собчак опровергла многочисленные слухи о своей беременности, сообщает «Рамблер».

Происшествия В Грозном мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД Местный житель в Грозном открыл стрельбу по полицейским из машины, ответным огнем он был уничтожен, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МВД по Чечне.

Кино Меньшов высказался о реформе российского оскаровского комитета Глава Российского оскаровского комитета режиссер Владимир Меньшов в беседе с ТАСС высказался о реформировании организации.

Политика В ЕК назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной В Европейской комиссии назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной.