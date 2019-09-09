Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект депутатов о возврате продаж пива на стадионах.

с чего всё началось

Министерство финансов поддержало поданный депутатами законопроект о продаже пива на стадионах во время официальных спортивных соревнований по футболу, сообщают «Известия». Ведомство направило свою позицию в правительство на рассмотрение.

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