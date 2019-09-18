Экономика

РБКРБКМинфин поддержал строительство двух участков трассы Москва — Казань

Министр финансов, первый вице-премьер России Антон Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва — Казань, рассказал глава Минтранса Евгений Дитрих на заседании думского комитета по транспорту и строительству, передает ТАСС.
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с чего всё началось

Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва - Казань

Вице-премьер РФ Максим Акимов сообщал в интервью ТАСС, что Минтранс и Министерство экономического развития разработали компромиссный вариант строительства трассы Москва - Казань, разбитый на этапы.
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