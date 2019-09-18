Вице-премьер РФ Максим Акимов сообщал в интервью ТАСС, что Минтранс и Министерство экономического развития разработали компромиссный вариант строительства трассы Москва - Казань, разбитый на этапы.

с чего всё началось

Министр финансов, первый вице-премьер России Антон Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва — Казань, рассказал глава Минтранса Евгений Дитрих на заседании думского комитета по транспорту и строительству, передает ТАСС.

Общество Европа готовится принудить Россию платить Украине Сегодня состоятся трехсторонние переговоры (Россия — Украина — ЕС) по газу.

Шоу-бизнес Заворотнюк перевели в обычную палату Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату терапевтического отделения.

Политика Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу Большинство стран Совета Безопасности ООН проголосовали против предложенного Россией и Китаем проекта резолюции по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС.

Происшествия В ДТП с автобусом в Новой Москве пострадали 11 человек В результате пострадали 11 человек. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. На месте работают спасательные службы.

Футбол Миланов: ЦСКА выиграет у «Лудогорца», но игра будет непростой Бывший полузащитник ЦСКА Георги Миланов дал свой прогноз на матч «армейцев» против «Лудогорца», который состоится сегодня, 19 октября, в рамках группового этапа Лиги Европы.

Религия В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками В РПЦ выступили против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), потому что суррогатное материнство является «худшим из видов проституции».

Экономика Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Детектив из ФРГ пообещал назвать виновного в гибели MH17 Детектив из Германии Йозеф Реш, который утверждает, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, готов раскрыть свои данные о трагедии.

Музыка Пугачева подвергла критике Собчак Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.

Происшествия У бывшего вице-президента «Анжи» нашли арсенал оружия В Махачкале по подозрению в незаконном обороте оружия задержали бывшего вице-президента футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисова, сообщил официальный представитель МВД по Дагестану.

Шоу-бизнес Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.

Футбол Федун предложил проверить арбитров на детекторе лжи Член исполкома Российского футбольного союза и владелец «Спартака» Леонид Федун на заседании исполкома РФС выступил с предложением перед началом сезона проверить всех арбитров на детекторе лжи, сообщает Metaratings.

Энергетика Дания решила перейти на российский газ Дания приняла решение в срок на три года приостановить работы по добыче газа на территории своего крупнейшего месторождения Тайра в Северном море для проведения реновации объектов.

Транспорт Россияне стали реже пользоваться автомобилем из-за дорогого бензина Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование и выяснили, почему россияне стали реже пользоваться личными автомобилями.

Игры Epic Games Store бесплатно и навсегда отдаёт игры про Бэтмена Epic Games Store продолжает раздавать игры. На этой неделе магазин расщедрился сразу на шесть игр — и все про Бэтмена.

Общество Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.

Финансы Россия сократила вложения в госдолг США Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.

Наука В организме немецких детей обнаружили одиннадцать видов микропластика Специалисты из Института имени Роберта Коха и Немецкого агентства по вопросам окружающей среды провели масштабное исследование с целью выяснения уровня микропластика в организме детей Германии.

Недвижимость Выходцы с Кавказа и из Средней Азии начали скупать жилье в Москве В 2019 году четверть сделок с трех- и четырехкомнатными «вторичными» квартирами стоимостью до 15 миллионов рублей заключается приезжими из стран ближнего зарубежья — преимущественно с Кавказа и из Средней Азии.

Политика На Украине решили доплачивать производителям антироссийских фильмов Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики принял законопроект о выделении государственных средств на поддержку антироссийских фильмов.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.

Общество У здания администрации президента прошла акция в поддержку Устинова У здания администрации президента на Старой площади серия одиночных пикетов актеров в поддержку приговоренного к 3,5 года заключения Павла Устинова, передает корреспондент РБК.