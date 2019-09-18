Экономика
РБКМинфин поддержал строительство двух участков трассы Москва — Казань
Министр финансов, первый вице-премьер России Антон Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва — Казань, рассказал глава Минтранса Евгений Дитрих на заседании думского комитета по транспорту и строительству, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Вице-премьер РФ Максим Акимов сообщал в интервью ТАСС, что Минтранс и Министерство экономического развития разработали компромиссный вариант строительства трассы Москва - Казань, разбитый на этапы.ТАССвчера в 06:06
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В Минтрансе РФ ожидают решение по поэтапному строительству трассы Москва — Казань до конца 2019 года
Татар-информвчера в 23:50
Первый вице-премьер РФ одобрил строительство двух участков трассы Москва – Казань
РЖД-Партнервчера в 05:43
Дитрих: одобрено строительство двух участков трассы Москва - Казань
Будущее России. Национальные проектывчера в 04:35
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Lenta.ru вчера в 10:50
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Детектив из ФРГ пообещал назвать виновного в гибели MH17
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Московский Комсомолец 11:59
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В Махачкале по подозрению в незаконном обороте оружия задержали бывшего вице-президента футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисова, сообщил официальный представитель МВД по Дагестану.
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Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
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Член исполкома Российского футбольного союза и владелец «Спартака» Леонид Федун на заседании исполкома РФС выступил с предложением перед началом сезона проверить всех арбитров на детекторе лжи, сообщает Metaratings.
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Дания решила перейти на российский газ
Дания приняла решение в срок на три года приостановить работы по добыче газа на территории своего крупнейшего месторождения Тайра в Северном море для проведения реновации объектов.
Наша версия 12:07
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Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование и выяснили, почему россияне стали реже пользоваться личными автомобилями.
Известия 05:08
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Россия предложила Турции сотрудничество при производстве самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet-100.
Известия 12:08
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Игры
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Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии
В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
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Россия сократила вложения в госдолг США
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В 2019 году четверть сделок с трех- и четырехкомнатными «вторичными» квартирами стоимостью до 15 миллионов рублей заключается приезжими из стран ближнего зарубежья — преимущественно с Кавказа и из Средней Азии.
Lenta.ru 14:16
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У здания администрации президента прошла акция в поддержку Устинова
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«Диссернет» нашел плагиат в диссертациях 64 ректоров
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Коммерсантъ 07:52