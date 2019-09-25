Финансы
РБКМинфин решил избавить российские банки от валютных активов
Ввести отрицательные ставки по вкладам людей в долларах, евро, иенах и другой валюте предложили российские банки. Такая мера позволит банкам увеличить доходы и лишит вкладчиков возможности зарабатывать на процентах по валютным депозитам.
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Минфин поддержал идею введения отрицательных ставок по валютным депозитам в РФ
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