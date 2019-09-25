Финансы

RT на русскомRT на русскомМинфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам

Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. «Да, я, честно говоря, всячески поддерживаю усилия Центрального банка по дедолларизации банковской системы», — цитирует замминистра ТАСС.
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Минфин поддержал идею введения отрицательных ставок по валютным депозитам в РФ

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