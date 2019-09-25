Финансы
RT на русскомМинфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам
Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. «Да, я, честно говоря, всячески поддерживаю усилия Центрального банка по дедолларизации банковской системы», — цитирует замминистра ТАСС.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 14:15, Вашингтон
Политика
Трамп разрешил обнародовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп разрешил обнародовать полную стенограмму его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Rambler News Service вчера в 14:37
Политика
Минюст США не увидел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского
Министерство юстиции США рассмотрело содержание телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, стенограмма которого была опубликована 25 сентября, и не нашло нарушений законодательства Соединённых Штатов.
RT на русском 13:07
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о сбитых вблизи базы Хмеймим дронах боевиков
О дронах боевиков, сбитых на подлете к российской военной базе Хмеймим в Сирии, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Экономика сегодня вчера в 00:22
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета вчера в 12:08
Футбол
«Алания» проиграла ЦСКА в Кубке России
В 1/16 финала турнира владикавказцы проиграли клубу премьер-лиги. Гости забили уже на первой минуте — пенальти реализовал Ахметов.
Gradus.pro 13:01
Политика
Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:19
Общество
В ОП оценили идею разрешить приставам взламывать двери квартир
Ранее в Минюсте предложили наделить судебных приставов в России правом выламывать двери квартир и домов.
RT на русском 09:26
Происшествия
В Оренбурге суд арестовал настоятеля обители, воспитывающего 70 детей
Orenburg.media пишет, что настоятеля Саракташской обители в Оренбургской области, воспитывающего около 70 приемных детей, протоиерея Николая Стремского подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
РИА Новости 13:40
Футбол
Эдер и Джорджевич сыграют в атаке «Локомотива» в матче с «Балтикой»
Тренерский штаб «Локомотива» во главе с Юрием Семиным назвал стартовый состав на матч 1/16 финала Кубка России с «Балтикой».
Sportbox.RU 13:41
Общество
Муфтий Москвы призвал узаконить многоженство
Известия 11:23
Здоровье
Врачи назвали продукты для нормализации давления
Специалисты по сердечно-сосудистым заболеваниям назвали продукты, которые стоит включать в рацион, чтобы поддерживать кровяное давление в норме.
ТК Звезда 00:54
Здоровье
Увольнять врачей отделения трансплантации костного мозга онкоцентра Блохина не планируют
Администрация Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина не планирует увольнять врачей отделения трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.
Москва 24 09:55
Шоу-бизнес
Сын Гарри и Меган впервые появился на публике
Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.
Euromag.ru 06:52
Футбол
Российский вратарь дебютирует за «Бенфику»
Российский голкипер Иван Злобин дебютирует в основе «Бенфики».
Евро-футбол.ру 13:25
Экономика
Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами
25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.
Ведомости 11:32
Космос
Последняя ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура
Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» запущена с космодрома Байконур.
Мойка78 11:01
Экономика
Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru 10:26
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Происшествия
СК начал проверку в связи с пожаром на российском траулере в Норвегии
Следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ начали доследственную проверку по факту пожара, который произошел на российском траулере в водах Норвегии.
ТАСС 11:09
Музыка
Наргиз отправилась в первый тур без Фадеева
Певица Наргиз, которая в конце лета со скандалом ушла с лейбла MALFA Максима Фадеева, отправляется в новый гастрольный тур.
Культуромания 13:53
Футбол
В Глазго прошли похороны бывшего футболиста «Зенита» Риксена
В Глазго прошли похороны экс-футболиста санкт-петербургского "Зенита" и шотландского "Рейнджерс" Фернандо Риксена, сообщает Франс Пресс.
РИА Новости 11:39
Политика
НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 11:25
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Общество
Производитель Барби выпустил гендерно-нейтральную куклу
Производитель игрушек компания Mattel выпустила новую модель куклы Барби.
ТАСС 12:56
Шоу-бизнес
Плющенко посадил за руль шестилетнего сына
Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился видеороликом, как он ведет машину с шестилетним сыном Александром на коленях.
Нева Спорт 10:27
Авто
Кроссовер Aston Martin DBX получит 550-сильный двигатель
Согласно официальной информации, под капотом у Aston Martin DBX будет 4,0-литровый твин-турбо двигатель V8, отдача которого составляет 550 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента.
За рулем Кубань 02:16