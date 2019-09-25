Финансы
RT на русскомМинфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам
Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. «Да, я, честно говоря, всячески поддерживаю усилия Центрального банка по дедолларизации банковской системы», — цитирует замминистра ТАСС.
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Политика
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Вечерний курьер вчера в 03:39
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Головин оформил дубль за «Монако» в ворота «Ниццы»
Головин забил первый гол в сезоне за "Монако" Футбольный клуб "Монако" обыграл "Ниццу" в рамках седьмого тура Лиги 1 чемпионата Франции.
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Московский Комсомолец 13:23
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Google представила Android 10 для дешёвых смартфонов
Компания Google представила версию операционной системы Android 10 для смартфонов начального уровня — Android 10 (Go edition).
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Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что главе Украины Владимиру Зеленскому удастся договориться с президентом России Владимиром Путиным.
Газета.Ru 14:39
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Киевское «Динамо» победило «Мариуполь» в матче чемпионата Украины
Футболисты киевского "Динамо" обыграли "Мариуполь" в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Украины.
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Мой дебют в Метрополитен-опере состоялся, когда мне было 27 лет, я пел в этом прекрасном театре на протяжении 51 великолепного года, – говорится в заявлении Доминго.
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В куркуме обнаружили ядовитый свинец
Ученые Стэнфордского университета в ходе проведенных исследований обнаружили, что куркума, используемая при изготовлении приправы карри и являющаяся лекарственным растением, может содержать свинец, который обладает нейротоксичным действием.
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Зеленский принес в ООН пулеметный патрон
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С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 03:10
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У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом
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Вести.Ru 14:55
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Олег Кононов: «Критика будет всё время, как бы „Спартак“ не играл»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопросы журналистов после выездной победы над КАМАЗом в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России.
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