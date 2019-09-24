Финансы

Газета.RuГазета.RuВ России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам

Банк России планирует дать кредитным организациям возможность устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам в России. То есть за то, что у клиента будет открыт вклад в банке в валюте, человек должен будет заплатить комиссию, сходную по размеру аренды сейфовой ячейки.
Читать в источнике
Комментировать272

Подробнее о событии

Банки могут заставить россиян доплачивать за хранение валюты

РЕН ТВ20:31

Минфин поддержал идею введения отрицательных ставок по валютным депозитам в РФ

Интерфакс05:02

Минфин решил избавить российские банки от валютных активов

РБК11:49

Эксперт прокомментировал предложение ввести отрицательные ставки по иностранным вкладам

RT на русском10:13

Минфин одобрил идею введения отрицательных ставок по валютным депозитам

Ведомости05:38

Депозитив: в Госдуме ждут законопроект о минусовых ставках в октябре

Известия17:01

Минфин поддержал введение отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте

ТАСС04:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 23:28, Вашингтон
Политика

Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 19:32
Происшествия

В Оренбурге арестовали священника из-за жалоб его приемных детей

Как пишет Orenburg.media, Стремского, который воспитывает около 70 приемных детей, подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, а также незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
Известия 15:54
Кино

Петров обнимался с Милославской на премьере сериала «Триада»

В Москве состоялась закрытая премьера сериала «Триада», создателем которого выступил Семен Слепаков.
Телепрограмма 02:11
Политика

Брюссель ответил Трампу на упреки в недостаточной помощи Украине

Брюссель считает, что оказывает украинской стороне беспроцентную поддержку и не понимает претензии президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 21:43
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости 09:25
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Происшествия

В Москве загорелся Измайловский кремль, пострадали 4 человека

В ночь с 25 на 26 сентября в Москве произошел пожар на территории Измайловского кремля.
Вести.Ru 22:51
Происшествия

Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек

Газета.Ru 16:35
Политика

В партии Меркель призвали начать снятие санкций с России

Председатель отделения ХДC в федеральной земле Тюрингия Майк Моринг выступил за постепенное снятие санкций с России, а также предложил начать этот процесс до следующих выборов в бундестаг в 2021 году.
Радио Sputnik 07:16
Общество

Новый образ республики. Определена лучшая концепция площади Ленина

ИА ЯСИА 08:25
Политика

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия 18:24
Транспорт

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Политика

Климкин расстроен ролью Украины в процедуре импичмента Трампа

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказал сожаление ролью Киева в разразившемся в США скандале, приведшем к попытке импичмента президента Дональда Трампа, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:50
Волейбол

Капитан сборной России объяснил вылет в четвертьфинале ЧЕ по волейболу

Капитан сборной России по волейболу Игорь Кобзарь прокомментировал вылет команды с чемпионата Европы на стадии четвертьфинала.
РБК вчера в 04:32
Общество

Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир

Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Технологии

Большинство россиян предпочитают потреблять контент нелегально

Нелегальное ПО устанавливают 19%. В целом лишь 9% утверждают, что потребляют только легальный контент.
Коммерсантъ 14:02
Футбол

Определились все пары 1/8 финала Кубка России

Стали известны все пары 1/8 финала Кубка России по футболу.
РИА Новости 17:33
Политика

Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform 20:54
Общество

Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс 22 сентября в 23:20
Футбол

Олег Кононов: «Критика будет всё время, как бы „Спартак“ не играл»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопросы журналистов после выездной победы над КАМАЗом в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России.
Спорт БИЗНЕС Online 14:54
Политика

Путин и Мадуро проводят переговоры в Кремле

ТАСС 04:40
Шоу-бизнес

Кристина Асмус: «Хватит уже нас и читателя разводить»

Повод «развести» пару актрисы и юмориста показался существенным — Кристине «100 раз сегодня за комментарием позвонили», как она ответила подписчице под постом в Инстаграм.
WomanHit.ru 02:16
Футбол

Головин оформил дубль за «Монако» в ворота «Ниццы»

Головин забил первый гол в сезоне за "Монако" Футбольный клуб "Монако" обыграл "Ниццу" в рамках седьмого тура Лиги 1 чемпионата Франции.
МК-Спорт 03:16
Политика

Зеленского не оказалось в списках выступающих на ГА ООН лидеров

Согласно наблюдениям издания, имя Зеленского не значится в списке глав государств, выступающих в главном зале ГА ООН.
Российская газета вчера в 10:12
Кино

Антивоенный фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат

В мировой прокат фильм выйдет 18 октября. Российские чиновники ситуацию вокруг «Кролика Джоджо» пока не комментировали.
Эхо Москвы 08:03
Политика

МИД КНР: Китай не намерен играть в «игру престолов» на мировой арене

Китай никогда не стремился к гегемонии и не намерен на мировой арене играть в «игру престолов» для смещения Соединенных Штатов с их позиции.
Мойка78 22:21
Армия и оружие

В России разработана крылатая ракета «Оникс-М» с дальностью 800 км

Отмечается, что максимальная дальность "Оникс-М" составляет 800 км. Кроме того, ракета характеризуется повышенной точностью поражения морских и наземных целей, а также улучшена защищенность от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.
Газета.Ru вчера в 20:45
Происшествия

В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым

24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета 07:57
Армия и оружие

Глава Пентагона призвал Германию увеличить расходы на оборону

Министр обороны США Марк Эспер в понедельник призвал Германию увеличить расходы на оборону.
ТАСС 23 сентября в 19:10
Экономика

Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом

Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.
REGNUM 05:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное