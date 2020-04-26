Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМинфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии

Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
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с чего всё началось
Министр финансов Антон Силуанов заявил в эфире телеканала «Россия 24
», что Минфин РФ готов выделить дополнительные средства для поддержки населения и экономики в случае продления ситуации с распространением коронавируса и связанных с этим ограничений.
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