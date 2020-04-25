Экономика

Lenta.ruLenta.ruМинфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса

Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в эфире канала «Россия 24». Силуанов рассказал, что Минфин готов оказать поддержку россиянам и бизнесу, не сокращая при этом запланированные бюджетные расходы.
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с чего всё началось
Министр финансов Антон Силуанов заявил в эфире телеканала «Россия 24
», что Минфин РФ готов выделить дополнительные средства для поддержки населения и экономики в случае продления ситуации с распространением коронавируса и связанных с этим ограничений.
Аргументы и Факты26 апреля в 15:38

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Сколько денег российские власти направят на борьбу с кризисом

РБК00:00

Минфин готов выделить деньги на поддержку россиян в случае продления ограничений из-за пандемии

Аргументы недели26 апреля в 15:27

Минфин готов выделить ещё средства в случае продления пандемии

RT на русском26 апреля в 14:51

Минфин выделит дополнительные средства при продлении пандемии

Газета.Ruвчера в 02:41

Минфин РФ готов продолжать поддержку населения при продлении эпидемии

ИА Красная Весна26 апреля в 15:14

Силуанов: экономика России готова существовать в режиме ограничений сколько потребуется

Московский Комсомолец25 апреля в 07:01

Силуанов: экономика РФ готова существовать в режиме ограничений сколько потребуется

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Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу

На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.
РИА Новости вчера в 18:13
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Общество

Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете

Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России.
РБК вчера в 08:55
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Общество

Почти 900 российских военных заразились коронавирусом – Минобороны

Тестирование проводилось в период с марта по 26 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны РФ.
Москва 24 26 апреля в 14:02
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Общество

МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских

МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости вчера в 13:25
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Спорт

Яна Кудрявцева проведёт онлайн-тренировку

Чемпионат 25 апреля в 04:33
Общество

В России с 2021 года могут обязать регистрировать смартфоны по IMEI

Москва, 28 апреля 2020, 06:53 — REGNUM Обязательную регистрацию смартфонов по заводскому номеру (IMEI) могут ввести в России с июля 2021 года — с принятием соответствующего закона.
REGNUM вчера в 23:53
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Кино

Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Газета.Ru вчера в 01:17
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Общество

Найден потопленный в Великую Отечественную войну теплоход «Армения»

Специалисты российского Минобороны и Русского географического общества (РГО) нашли на дне Черного моря знаменитую «Армению» — советский теплоход, потопленный немцами 7 ноября 1941 года.
Naked Science вчера в 13:43
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Происшествия

В Москве задержали мошенников, продававших электронные пропуска

Полицейские задержали двух граждан, которые размещали в мессенджере сообщения о продаже электронных пропусков для передвижения по Москве и Подмосковью, а, получив деньги, переставали выходить на связь, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ТАСС вчера в 06:11
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Здоровье

На Алтае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом

"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 48 человек у работников рудника, где была вспышка", - говорится в сообщении.
РИА Новости 26 апреля в 02:17
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Общество

Кинолог оценил идею штрафовать хозяев лающих по ночам собак

Президент Российской кинологической Федерации Владимир Голубев считает, что идея штрафовать хозяев собак, которые лают или воют по ночам и мешают отдыхать соседям, имеет под собой все основания.
Экспресс газета 00:00
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Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
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Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки окончания самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, после майских праздников.
Известия вчера в 17:28
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Армия и оружие

Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео

Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru вчера в 08:12
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Происшествия

В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 227 человек

Число выявленных больных, зараженных коронавирусом в Бурятии, за сутки увеличилось на 18 человек и достигло 227, сообщает минздрав республики.
РИА Новости 26 апреля в 22:55
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Экономика

Bloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире

Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg.
РБК вчера в 23:31
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Общество

Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район

Обозреватель Врн вчера в 05:52
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Общество

В Свердловской области введут обязательный масочный режим

Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета вчера в 02:49
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Общество

России предрекли скорый выход на плато по коронавирусу

Россия приблизилась к выходу на плато заражаемости коронавирусом, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
Lenta.ru вчера в 22:33
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Политика

МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия вчера в 08:54
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Происшествия

Топ-менеджер челябинской больницы арестован по делу о взятке

В Челябинске по обвинению в вымогательстве и получении взятки арестован Алексей Неверов, работавший заместителем главврача областной больницы №3 и покинувший после отставки главврача Олега Маханькова.
URA.Ru вчера в 03:57
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Общество

Источники дыма в самых грязных городах РФ протестируют карантином

Источники дыма в самых грязных городах РФ протестируют карантином Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Роспотребнадзору и Росгидромету провести дополнительные измерения качества воздуха в 12 городах с самым сильным уровнем загрязнений в России.
Коммерсантъ вчера в 17:43
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Общество

В Госдуме оценили вероятность продления режима самоизоляции на год

Продление карантина на год ждать не стоит. Такое мнение выразил депутат Госдумы Константин Затулин.
ФедералПресс вчера в 18:22
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Общество

США показали аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии

У побережья южной части штата Калифорния скопилось множество нефтяных танкеров, наблюдение за которыми ведет береговая охрана США.
Ruposters.ru вчера в 04:42
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Общество

В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники

Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников.
REGNUM вчера в 14:23
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Здоровье

В США расширили список симптомов коронавируса

Ранее американский санитарный регулятор описывал лишь три общих симптома коронавируса: высокая температура, кашель и затрудненное дыхание.
РИА Новости 26 апреля в 14:34
29
Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

Бренд Pampers принял решение прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
РИА Новости вчера в 22:42
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Армия и оружие

Авианосец «Теодор Рузвельт» ВМС США готовился к войне с СССР

Авианосец ВМС США "Теодор Рузвельт" совместно с сотнями боевых кораблей, вспомогательных подразделений и самолетов участвовал летом 1988 года в учениях, в ходе которых отрабатывались боестолкновения с СССР на случай третьей мировой войны.
ПолитРоссия вчера в 07:11
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Общество

Россиян ждет совсем другая жизнь после пандемии, заявил эксперт

Жителей России ждет новая нормальность, люди будут жить совершенно иначе в сравнении с январем этого года, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 22:09
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Армия и оружие

СМИ сообщили об убийстве бойцом ВСУ двух сослуживцев в Донбассе

Известия вчера в 20:15
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Как работают Яндекс.Новости?
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