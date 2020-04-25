с чего всё началось

Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в эфире канала «Россия 24». Силуанов рассказал, что Минфин готов оказать поддержку россиянам и бизнесу, не сокращая при этом запланированные бюджетные расходы.

Общество Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России. 1,1K

Общество Найден потопленный в Великую Отечественную войну теплоход «Армения» Специалисты российского Минобороны и Русского географического общества (РГО) нашли на дне Черного моря знаменитую «Армению» — советский теплоход, потопленный немцами 7 ноября 1941 года. 200

Происшествия В Москве задержали мошенников, продававших электронные пропуска Полицейские задержали двух граждан, которые размещали в мессенджере сообщения о продаже электронных пропусков для передвижения по Москве и Подмосковью, а, получив деньги, переставали выходить на связь, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк. 70

Здоровье На Алтае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом "В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 48 человек у работников рудника, где была вспышка", - говорится в сообщении. 7

Общество Кинолог оценил идею штрафовать хозяев лающих по ночам собак Президент Российской кинологической Федерации Владимир Голубев считает, что идея штрафовать хозяев собак, которые лают или воют по ночам и мешают отдыхать соседям, имеет под собой все основания. 2

Общество В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки окончания самоизоляции Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, после майских праздников. 2,2K

Экономика Bloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg. 6

Происшествия Топ-менеджер челябинской больницы арестован по делу о взятке В Челябинске по обвинению в вымогательстве и получении взятки арестован Алексей Неверов, работавший заместителем главврача областной больницы №3 и покинувший после отставки главврача Олега Маханькова. 2

Общество Источники дыма в самых грязных городах РФ протестируют карантином Источники дыма в самых грязных городах РФ протестируют карантином Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Роспотребнадзору и Росгидромету провести дополнительные измерения качества воздуха в 12 городах с самым сильным уровнем загрязнений в России. 1

Общество США показали аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии У побережья южной части штата Калифорния скопилось множество нефтяных танкеров, наблюдение за которыми ведет береговая охрана США. 216

Общество В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников. 355

Здоровье В США расширили список симптомов коронавируса Ранее американский санитарный регулятор описывал лишь три общих симптома коронавируса: высокая температура, кашель и затрудненное дыхание. 29

Общество Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко Бренд Pampers принял решение прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии. 6

Армия и оружие Авианосец «Теодор Рузвельт» ВМС США готовился к войне с СССР Авианосец ВМС США "Теодор Рузвельт" совместно с сотнями боевых кораблей, вспомогательных подразделений и самолетов участвовал летом 1988 года в учениях, в ходе которых отрабатывались боестолкновения с СССР на случай третьей мировой войны. 16