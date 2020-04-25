Экономика
Lenta.ruМинфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса
Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в эфире канала «Россия 24». Силуанов рассказал, что Минфин готов оказать поддержку россиянам и бизнесу, не сокращая при этом запланированные бюджетные расходы.
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с чего всё началось
Министр финансов Антон Силуанов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что Минфин РФ готов выделить дополнительные средства для поддержки населения и экономики в случае продления ситуации с распространением коронавируса и связанных с этим ограничений.Аргументы и Факты26 апреля в 15:38
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Минфин готов выделить деньги на поддержку россиян в случае продления ограничений из-за пандемии
Аргументы недели26 апреля в 15:27
Минфин РФ готов продолжать поддержку населения при продлении эпидемии
ИА Красная Весна26 апреля в 15:14
Силуанов: экономика России готова существовать в режиме ограничений сколько потребуется
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Силуанов: экономика РФ готова существовать в режиме ограничений сколько потребуется
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