с чего всё началось

Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в эфире канала «Россия 24». Силуанов рассказал, что Минфин готов оказать поддержку россиянам и бизнесу, не сокращая при этом запланированные бюджетные расходы.

Общество В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона. 37

Общество Мишустин утвердил правила предоставления субсидий туроператорам Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий туристическим операторам на возмещение затрат из-за ситуации с распространением коронавируса. 56

Общество 40% россиян сочли низкой опасность заразиться коронавирусом Низкий риск Пятая часть россиян оценивает риск заражения коронавирусом как высокий — 21%.

Финансы Спрогнозирован срок восстановления курса рубля Рубль может вернуть свои докризисные позиции уже в течение нескольких месяцев, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Михаил Зельцер. 44

Экономика Банк России снизил с сегодняшнего дня ключевую ставку до 5,5% годовых Решение о снижении ставки принималось в том числе и для обеспечения финансовой стабильности, отметили в Центробанке.

Политика СБУ закрыла дело против российского телеведущего Корчевникова Служба безопасности Украины (СБУ) остановила уголовный процесс в отношении телеведущего канала «Россия 1», генерального директора православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова.

Общество В Уфе приземлился рейс с российскими туристами из Гоа Ранее в воскресенье в Уфу прибыли 117 российских туристов из Дубая, жителей Башкирии разместили на двухнедельный карантин, а жители Оренбургской, Самарской, Нижегородской областей, Татарстана, Пермского края уехали домой на автобусах, часть пассажиров — 50 человек — внутренним рейсом улетели в Екатеринбург. 67

Общество Посольство РФ потребовало проверить на COVID-19 россиянку в тюрьме США Российское посольство потребовало от американских властей проверить наличие коронавирусной инфекции у гражданки России Богданы Осиповой, которая находится в тюрьме в США.

Экономика Минфин предложил меры по снижению стоимости санитайзеров Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Александра Скоробогатова сказала «Известиям», что меры, предложенные Минфином, действительно могут снизить цену конечной продукции. 1

Происшествия Задержанного нарушителя карантина жестоко избила полиция на Алтае В ГУ МВД РФ по Алтайскому краю организовали проведение проверки по факту публикации в соцсетях видео-ролика, на котором запечатлено, как сотрудник полиции избивает задержанного мужчину. 19

Общество Минюст отказался от повышения размеров штрафов в новой редакции КоАП «По результатам публичного обсуждения проекта нового КоАП решено согласиться с необходимостью снижения до действующего уровня размеров административных штрафов по тем составам административных правонарушений, по которым предусматривалось их повышение», — говорится в сообщении министерства. 1

Здоровье В Петербурге умер завотделением нейрохирургии Александровской больницы В клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина скончался заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге Алексей Филиппов, передает ТАСС. 25

Политика Пушков рассказал, что необходимо для защиты людей от пандемии Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в условиях пандемии коронавируса людям необходимо сильное и эффективное правительство, а идея о "ненужности правительства в мире" уничтожена эпидемией. 3

Здоровье 28 апреля в Бурятии опять закроются парикмахерские Документ вступает в силу 28 апреля. Он будет действовать минимум до 30 апреля. Салонам красоты дали добро на открытие больше недели назад. 17

Экономика Росстат увидел сокращение реальных доходов россиян Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 2,9K

Общество Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. 122

Общество Италия может закрыть границы для туристов до конца года Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини заявил, что страна не будет открывать границы для иностранных туристов до конца года. 287

Армия и оружие В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря. 800

Футбол ФНЛ и ПФЛ могут досрочно завершить сезоны В РФС обсуждается вариант досрочного завершения сезонов в ФНЛ и ПФЛ.