Экономика
Lenta.ruМинфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса
Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в эфире канала «Россия 24». Силуанов рассказал, что Минфин готов оказать поддержку россиянам и бизнесу, не сокращая при этом запланированные бюджетные расходы.
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с чего всё началось
Министр финансов Антон Силуанов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что Минфин РФ готов выделить дополнительные средства для поддержки населения и экономики в случае продления ситуации с распространением коронавируса и связанных с этим ограничений.Аргументы и Факты15:38
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Низкий риск Пятая часть россиян оценивает риск заражения коронавирусом как высокий — 21%.
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Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
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Аргументы и Факты 11:37
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Пушков рассказал, что необходимо для защиты людей от пандемии
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Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе
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Хорошие результаты показали проведенные в Китае испытания противовирусного препарата PiCoVacc.
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В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
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