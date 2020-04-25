с чего всё началось

Ресурсов у нас достаточно, резервы есть, будем дальше поддерживать наших людей. Сколько бы ни потребовалось времени для того, чтобы проводить такую политику, мы будем это делать. И сколько бы ни потребовалось денег для поддержания здоровья и жизни наших граждан, мы будем это делать.

Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в эфире канала «Россия 24». Силуанов рассказал, что Минфин готов оказать поддержку россиянам и бизнесу, не сокращая при этом запланированные бюджетные расходы.

Общество Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий. 770

Общество В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом "В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе. 175

Общество Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. 83

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