Экономика

Lenta.ruLenta.ruМинфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса

Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в эфире канала «Россия 24». Силуанов рассказал, что Минфин готов оказать поддержку россиянам и бизнесу, не сокращая при этом запланированные бюджетные расходы.
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Антон Силуанов
Ресурсов у нас достаточно, резервы есть, будем дальше поддерживать наших людей. Сколько бы ни потребовалось времени для того, чтобы проводить такую политику, мы будем это делать. И сколько бы ни потребовалось денег для поддержания здоровья и жизни наших граждан, мы будем это делать.
— Антон Силуанов, российский экономистРоссийская газета 15:06
с чего всё началось
Министр финансов Антон Силуанов заявил в эфире телеканала «Россия 24
», что Минфин РФ готов выделить дополнительные средства для поддержки населения и экономики в случае продления ситуации с распространением коронавируса и связанных с этим ограничений.
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