с чего всё началось

Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

Политика Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях. 5,8K

Политика Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году. 182

Общество Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий. 1K

Общество Россия отказалась платить Британии 76 млн рублей Британский суд не вправе требовать с России 830 тыс. фунтов стерлингов (76,2 млн рублей) в качестве компенсации бизнесмену Дмитрию Смычковскому, фигурирующему в коррупционном деле генерала СК Александра Дрыманова, сообщили в Генпрокуратуре России.

Хоккей Третьяк — лучший вратарь века. Его сэйвы были бесподобны ИИХФ признала его лучшим вратарем XX века. С 2006 года он занимает пост президента ФХР.

Политика Япония запретила въезд в страну из России Токио, 27 апреля 2020, 07:00 — REGNUM Япония расширила список стран, из которых запрещен въезд на японскую территорию, еще на 14 государств, включая Россию, Украину и Белоруссию. 6

Здоровье В России открыта горячая линия по питанию на период самоизоляции На базе Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии начала свою работу горячая линия по вопросам правильного питания во время пандемии коронавирусной инфекции. 15

Общество Коронавирусом заразились еще 20 человек в Самарской области По данным оперативного штаба на 11:30, воскресенья, 26 апреля, на территории Самарской области зафиксировано еще 20 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 217

Здоровье Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов. 8

Общество Собчак стала обладательницей доли в крабовом бизнесе Телеведущая Ксения Собчак подтвердила данные о том. что стала владелицей доли в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. 150

Общество В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". 1

Происшествия На судне в Холмске пинают и давят мешающих разгрузке птиц Прежде чем начинать разгрузку нужно было их убрать, не понимаю, почему команда этого не сделала, — рассказывает руководитель фонда Александр Иванов.

Футбол В сети появились фото новой домашней формы «Атлетико» На портале Footy Headlines появились фотографии новой домашней формы мадридского «Атлетико», в которой команда будет играть в сезоне-2020/2021.

Здоровье В Забайкалье зафиксировали еще 13 случаев коронавируса Количество зараженных коронавирусом в Забайкальском крае с момента начала пандемии превысило 100 человек, за минувшие сутки заразились 13, сообщает пресс-служба регионального правительства. 22

Шоу-бизнес Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года» Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram. 872

Общество Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение. 374

Общество В Волгоградской области запустили сайт для выдачи цифровых пропусков ОНЛАЙН сообщало о том, что губернатор Андрей Бочаров подписал распоряжение о подготовке введения в Волгоградской области цифровых пропусков для передвижения граждан на время борьбы с коронавирусом. 185

Авто Начались продажи Chevrolet дешевле Lada Granta Обе модели оценили в 3,3 млн тенге или 582 тыс. рублей, то есть даже дешевле, чем LADA Granta стоимостью от 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей. 129