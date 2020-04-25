Экономика
Российская газетаМинфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
Читать в источнике
Оценить239
с чего всё началось
Министр финансов Антон Силуанов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что Минфин РФ готов выделить дополнительные средства для поддержки населения и экономики в случае продления ситуации с распространением коронавируса и связанных с этим ограничений.Аргументы и Фактывчера в 15:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Минфин готов выделить деньги на поддержку россиян в случае продления ограничений из-за пандемии
Аргументы неделивчера в 15:27
Силуанов: экономика России готова существовать в режиме ограничений сколько потребуется
Московский Комсомолец25 апреля в 07:01
Силуанов: экономика РФ готова существовать в режиме ограничений сколько потребуется
Будущее России. Национальные проекты25 апреля в 05:47
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 00:31, Ашберн
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
Политика
Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами
В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году.
ТАСС вчера в 18:09
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru вчера в 05:57
Общество
Россия отказалась платить Британии 76 млн рублей
Британский суд не вправе требовать с России 830 тыс. фунтов стерлингов (76,2 млн рублей) в качестве компенсации бизнесмену Дмитрию Смычковскому, фигурирующему в коррупционном деле генерала СК Александра Дрыманова, сообщили в Генпрокуратуре России.
Взгляд.ру 00:11
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru вчера в 02:53
Хоккей
Третьяк — лучший вратарь века. Его сэйвы были бесподобны
ИИХФ признала его лучшим вратарем XX века. С 2006 года он занимает пост президента ФХР.
Спорт-Экспресс 25 апреля в 09:41
Космос
Зонд NASA указал на необычное свойство атмосферы Венеры
TV BRICS вчера в 02:00
Политика
Япония запретила въезд в страну из России
Токио, 27 апреля 2020, 07:00 — REGNUM Япония расширила список стран, из которых запрещен въезд на японскую территорию, еще на 14 государств, включая Россию, Украину и Белоруссию.
REGNUM 00:00
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
Здоровье
В России открыта горячая линия по питанию на период самоизоляции
На базе Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии начала свою работу горячая линия по вопросам правильного питания во время пандемии коронавирусной инфекции.
Вести.Ru вчера в 21:47
Общество
Коронавирусом заразились еще 20 человек в Самарской области
По данным оперативного штаба на 11:30, воскресенья, 26 апреля, на территории Самарской области зафиксировано еще 20 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 05:28
Шоу-бизнес
Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана
Kazanfirst.ru 00:20
Здоровье
Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России
В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.
РИА Новости вчера в 19:17
Общество
Почти 30 танкеров подошли к берегам Калифорнии
News.ru вчера в 19:36
Гаджеты
Эксперты выяснили, кто из Intel и AMD делает лучшие процессоры
Эксперты сравнили процессоры Intel и AMD и сделали вывод: какая из компаний делает лучшие процессоры на сегодняшний день.
NewInform вчера в 19:39
Общество
Собчак стала обладательницей доли в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила данные о том. что стала владелицей доли в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Газета.Ru вчера в 20:14
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Происшествия
На судне в Холмске пинают и давят мешающих разгрузке птиц
Прежде чем начинать разгрузку нужно было их убрать, не понимаю, почему команда этого не сделала, — рассказывает руководитель фонда Александр Иванов.
Сахалин.Инфо вчера в 23:57
Футбол
В сети появились фото новой домашней формы «Атлетико»
На портале Footy Headlines появились фотографии новой домашней формы мадридского «Атлетико», в которой команда будет играть в сезоне-2020/2021.
Чемпионат 00:10
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском вчера в 09:36
Здоровье
В Забайкалье зафиксировали еще 13 случаев коронавируса
Количество зараженных коронавирусом в Забайкальском крае с момента начала пандемии превысило 100 человек, за минувшие сутки заразились 13, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости вчера в 23:23
Шоу-бизнес
Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru 25 апреля в 15:39
Авто
МКПП осталась только на 12% автомобилей
Автоновости дня вчера в 09:20
Общество
Потепление придёт в Москву в середине следующей недели
Потепление придёт в Москву в середине следующей недели.
Эхо Москвы 25 апреля в 02:30
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
В Сирии расчеты противовоздушной обороны отражают атаки в небе над Дамаском.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
В Волгоградской области запустили сайт для выдачи цифровых пропусков
ОНЛАЙН сообщало о том, что губернатор Андрей Бочаров подписал распоряжение о подготовке введения в Волгоградской области цифровых пропусков для передвижения граждан на время борьбы с коронавирусом.
МТВ онлайн вчера в 12:09
Авто
Начались продажи Chevrolet дешевле Lada Granta
Обе модели оценили в 3,3 млн тенге или 582 тыс. рублей, то есть даже дешевле, чем LADA Granta стоимостью от 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 05:47
Армия и оружие
США развернут вблизи Камчатки 54 истребителя пятого поколения F-35A
США к 2021 году развернут на Аляске 54 истребителя пятого поколения F-35A Lightning II, что позволит им значительно укрепить свое боевое присутствие в Арктике и пограничных с Россией районах.
Газета.Ru вчера в 01:36