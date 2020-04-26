Экономика

Lenta.ruLenta.ruМинфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса

Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в эфире канала «Россия 24». Силуанов рассказал, что Минфин готов оказать поддержку россиянам и бизнесу, не сокращая при этом запланированные бюджетные расходы.
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с чего всё началось
Министр финансов Антон Силуанов заявил в эфире телеканала «Россия 24
», что Минфин РФ готов выделить дополнительные средства для поддержки населения и экономики в случае продления ситуации с распространением коронавируса и связанных с этим ограничений.
Аргументы и Фактывчера в 15:38

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Новый пакет господдержки: кто получит деньги

ПРАЙМ07:53

Минфин готов выделить ещё средства в случае продления пандемии

RT на русскомвчера в 14:51

Силуанов заявил о готовности к дополнительным тратам на поддержку россиян

РБКвчера в 18:33

Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса

Lenta.ruвчера в 17:27

Минфин готов выделить дополнительные средства на поддержку экономики

Аргументы и Фактывчера в 15:38

Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии

Российская газетавчера в 15:06

Минфин выделит дополнительные средства при продлении пандемии

Газета.Ru02:41
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Политика

Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США улучшается

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США улучшается.
РИА Новости 18:30
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В Хабаровском крае выявлено 379 человек, больных коронавирусом

Среди 28 новых случаев заболевания вирусом COVID-19 х около 60,0% являются бессимптомными носителями.
Transsibinfo 25 апреля в 08:20
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Политика

Путин поддержал усиление наказания за поджоги после вырубки леса

Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает возможность ужесточения наказания в отношении лиц, которые устраивают пожары, чтобы скрыть незаконную вырубку леса.
RT на русском 08:12
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Общество

Вильфанд предсказал температуру летом на уровне рекордных показателей

Вильфанд отметил, что последние 25 лет средние температуры повышаются и климатологи уже указывают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным.
РБК 01:21
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Общество

В Госдуме оценили планы продления режима самоизоляции в Подмосковье

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что в Московской области нужно продлить режим самоизоляции и пропускной режим, в том числе на майские праздники.
RT на русском 16:13
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Шоу-бизнес

Любовница Константина Ивлева прокомментировала беременность

Экспресс газета 06:59
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Политика

Зеленский заявил о возможности открытия продуктовых рынков на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продовольственные рынки в стране при условии соблюдения всех правил безопасности смогут возобновить работу с 1 мая.
RT на русском 12:03
6
Общество

Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России

Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 12:39
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Общество

Составлен рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения

По данным РИА Новостей, за последние 2 года в России на 19,6% (на 5 триллионов рублей) вырос объем банковских вкладов физических лиц.
Московский Комсомолец 03:31
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Политика

США обвинили Китай в поставках некачественных тестов на коронавирус

Китай наводнил США некачественными тестами на коронавирус, заявил экономический советник Белого дома Питер Наварро, 27 апреля в эфире телеканала Fox News.
ИА Красная Весна 19:14
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Политика

Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
iReactor 02:31
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Кино

У Netflix достаточно нового контента до конца карантина

Стриминговый гигант Netflix не планирует откладывать премьеры своих проектов, как это сейчас делают многие другие кинопроизводители во всем мире.
Киноафиша России 07:18
Здоровье

Врач, спасавший людей от коронавируса, сам оказался в реанимации

Комсомольская правда 09:45
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Политика

Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru 15:58
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Здоровье

Коронавирус на Украине: сотни новых случаев

На Украине скончались уже 220 пациентов с коронавирусом, за минувшие сутки зафиксировано 11 случаев смерти.
Rusvesna.su 04:28
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Общество

Россиян обяжут носить маски в самолетах после возобновления рейсов

После снятия ограничений на полеты, пассажиры должны будут носить в самолетах перчатки и маски, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 19:16
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Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина

Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина или иных ограничений, установленных для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 16:32
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Футбол

Сезон в Аргентине завершится досрочно

Президент Футбольной ассоциации Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа сообщил, что сезон-2019/20 будет завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
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Завтра, 28 апреля, норильчане встретят Радоницу

В качестве одной из мер обеспечения безопасности граждан в условиях пандемии администрация Норильска приняла решение: 28 апреля в Радоницу изменить схему движения автобусов маршрута № 15.
Северный город 05:54
Энергетика

Нефтяников и бюджет в этом году ждут рекордные потери

Нефтяников и бюджет в этом году ждут рекордные потери Российская нефтяная отрасль в 2020 году может не досчитаться минимум $18 млрд выручки в связи со снижением цен на нефть и сокращением добычи в рамках сделки ОПЕК+, считают аналитики Argus.
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Общество

«Ведомости»: крупные российские авиакомпании подняли стоимость билетов

Крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair - в апреле подняли стоимость билетов.
ТАСС 10:17
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Происшествия

В Бурятии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 186

Улан-Удэ, 25 апреля 2020, 09:33 — REGNUM В Бурятии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 186, сообщили 25 апреля в региональном Минздраве.
REGNUM 25 апреля в 02:33
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Общество

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Коммерсантъ 06:11
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Экономика

Пенсия автоматически увеличивается при достижении 80-летнего возраста

Всем южноуральцам, которым исполнилось 80 лет, производится перерасчет страховой пенсии по старости Перерасчет происходит автоматически, а размер фиксированной выплаты увеличивается в два раза Автор: Служба новостей Фото: Сайт ПФР Дата: 27.04.2020 (CHELINDUSTRY) При достижении 80-летнего возраста пенсия автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты.
Chelindustry.ru 06:45
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Общество

Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники

Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
Коммерсантъ 08:36
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Общество

PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко

Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием.
РБК 01:04
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Армия и оружие

Помпео не верит в мирный характер космической программы Ирана

RT на русском 25 апреля в 09:24
Экономика

В ВШЭ заявили о риске обеднения среднего класса в России

"Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса есть серьезные риски скатывания в бедность", — считает Кузьминов.
РИА Новости 18:24
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно снова сменило курс

Piter.tv вчера в 06:29
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Происшествия

Суд продлил домашний арест экс-замминистра культуры Пирумову

Коммерсантъ 09:42
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