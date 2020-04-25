с чего всё началось

Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в эфире канала «Россия 24». Силуанов рассказал, что Минфин готов оказать поддержку россиянам и бизнесу, не сокращая при этом запланированные бюджетные расходы.

Транспорт Свободный и Свободненский район закроют на карантин с 29 апреля Планируется, что карантин в Свободненском районе продлится с 29 апреля по 13 мая включительно.

Здоровье В Алтайском крае выявили 27 новых случаев коронавируса за сутки Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 311 человек, один случай без лабораторного подтверждения, но с клиническими проявлениями По данным оперштаба на 26 апреля, в России зафиксировано 80949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 4

Общество Осипов поручил наказать жаривших шашлык на детской площадке в Чите Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 27 апреля на совещании правительства региона поручил выяснить личности и наказать жителей Читы, вышедших с шарами жарить шашлык на детскую площадку дома №3 по улице Кочеткова. 3

Общество Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы». 7

Армия и оружие В США рассказали о подготовке к Третьей мировой войне Американское издание The Drive в своей публикации рассказало о подготовке США к Третьей мировой войне с СССР.

Общество В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников По словам Нилова, из-за нагрузки на бизнес и экономику дополнительный перенос майских праздников может привести к росту безработицы и снижению покупательной способности. 223

Футбол Форвард «Эвертона» Мойзе Кин устроил вечеринку во время карантина Клуб АПЛ "Эвертон" публично раскритиковал своего нападающего Мойзе Кина за то, что тот устроил у себя дома вечеринку с девушками во время карантина по коронавирусу. 1

Экономика WSJ: американская нефтяная компания попросила защиты от кредиторов Американская нефтедобывающая компания Diamond Offshore в воскресенье объявила себя близкой к банкротству и попросила предоставить ей защиту от кредиторов на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.

Общество Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». 228

Общество Россия отказалась платить миллионы рублей беглому фигуранту дела Шакро Молодого По версии следствия, Дмитрий Смычковский передал от вора в законе Захария Калашова, известного в криминальных кругах, как Шакро Молодой, один миллион долларов бывшему начальнику Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Москве Александру Дрыманову за освобождение из СИЗО его подручного Андрея Кочуйкова (Итальянец). 41

Общество Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение. 434

Наука Присутствие рядом домашнего животного положительно влияет на человека Новое исследование убедительно доказало пользу от присутствия рядом с человеком животного, перечислив сразу несколько факторов в пользу наличия в доме кота, собаки, попугайчика или любого другого питомца. 6

Политика СМИ узнали о планах Помпео продлить оружейное эмбарго против Ирана Вашингтон, 27 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео разрабатывает план, согласно которому Соединенные Штаты смогут продлить оружейное эмбарго против Ирана и ужесточить санкции, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

Общество Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий. 1,1K

Общество Власти Италии объявили о смягчении режима карантина Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений. 60