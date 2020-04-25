Экономика
Lenta.ruМинфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса
Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в эфире канала «Россия 24». Силуанов рассказал, что Минфин готов оказать поддержку россиянам и бизнесу, не сокращая при этом запланированные бюджетные расходы.
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с чего всё началось
Министр финансов Антон Силуанов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что Минфин РФ готов выделить дополнительные средства для поддержки населения и экономики в случае продления ситуации с распространением коронавируса и связанных с этим ограничений.Аргументы и Фактывчера в 15:38
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Минфин готов выделить деньги на поддержку россиян в случае продления ограничений из-за пандемии
Аргументы неделивчера в 15:27
Силуанов: экономика России готова существовать в режиме ограничений сколько потребуется
Московский Комсомолец25 апреля в 07:01
Силуанов: экономика РФ готова существовать в режиме ограничений сколько потребуется
Будущее России. Национальные проекты25 апреля в 05:47
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Транспорт
Свободный и Свободненский район закроют на карантин с 29 апреля
Планируется, что карантин в Свободненском районе продлится с 29 апреля по 13 мая включительно.
Амурская правда 01:52
Общество
PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко
Известия вчера в 19:46
Здоровье
В Алтайском крае выявили 27 новых случаев коронавируса за сутки
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 311 человек, один случай без лабораторного подтверждения, но с клиническими проявлениями По данным оперштаба на 26 апреля, в России зафиксировано 80949 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 01:11
Общество
Осипов поручил наказать жаривших шашлык на детской площадке в Чите
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 27 апреля на совещании правительства региона поручил выяснить личности и наказать жителей Читы, вышедших с шарами жарить шашлык на детскую площадку дома №3 по улице Кочеткова.
Чита.Ру 00:59
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Футбол
Агент Орещук оценил шансы Кокорина уехать в Европу
Ранее Кокорин заявил, что к нему есть интерес со стороны ряда итальянских клубов.
Vprognoze.ru вчера в 11:52
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Армия и оружие
В США рассказали о подготовке к Третьей мировой войне
Американское издание The Drive в своей публикации рассказало о подготовке США к Третьей мировой войне с СССР.
Lenta.ru вчера в 17:05
Общество
В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников
По словам Нилова, из-за нагрузки на бизнес и экономику дополнительный перенос майских праздников может привести к росту безработицы и снижению покупательной способности.
Lenta.ru 01:58
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru вчера в 05:57
Футбол
Форвард «Эвертона» Мойзе Кин устроил вечеринку во время карантина
Клуб АПЛ "Эвертон" публично раскритиковал своего нападающего Мойзе Кина за то, что тот устроил у себя дома вечеринку с девушками во время карантина по коронавирусу.
ProstoProSport 25 апреля в 23:13
Экономика
WSJ: американская нефтяная компания попросила защиты от кредиторов
Американская нефтедобывающая компания Diamond Offshore в воскресенье объявила себя близкой к банкротству и попросила предоставить ей защиту от кредиторов на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
ТАСС вчера в 19:00
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель.
RT на русском вчера в 20:22
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Общество
В Уфе приземлились самолеты из Дубая и Гоа с российскими туристами
Общественная электронная газета вчера в 23:18
Общество
Россия отказалась платить миллионы рублей беглому фигуранту дела Шакро Молодого
По версии следствия, Дмитрий Смычковский передал от вора в законе Захария Калашова, известного в криминальных кругах, как Шакро Молодой, один миллион долларов бывшему начальнику Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Москве Александру Дрыманову за освобождение из СИЗО его подручного Андрея Кочуйкова (Итальянец).
Lenta.ru 00:21
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47
Наука
Присутствие рядом домашнего животного положительно влияет на человека
Новое исследование убедительно доказало пользу от присутствия рядом с человеком животного, перечислив сразу несколько факторов в пользу наличия в доме кота, собаки, попугайчика или любого другого питомца.
Faktom 24 апреля в 11:18
Политика
СМИ узнали о планах Помпео продлить оружейное эмбарго против Ирана
Вашингтон, 27 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео разрабатывает план, согласно которому Соединенные Штаты смогут продлить оружейное эмбарго против Ирана и ужесточить санкции, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.
REGNUM 00:32
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Политика
Советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает
REGNUM вчера в 20:22
Общество
Въезд в Нижегородскую область закрывают
Губернатор Глеб Никитин ужесточил правила въезда в Нижегородскую область.
Открытый Нижний 25 апреля в 17:21
Общество
Власти Италии объявили о смягчении режима карантина
Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
REGNUM вчера в 16:43
Общество
Минюст РФ не стал повышать штрафы в новом КоАП
Минюст отказался повышать штрафы в новом Кодексе об административных правонарушениях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
NewInform вчера в 17:58
Общество
Банки переводят сотрудников на работу с проживанием
Некоторые российские банки из-за пандемии коронавируса предусмотрели для части сотрудников, отвечающих за критически важные функции на рабочем месте, обеспечить работу с проживанием в офисах.
BFM.ru вчера в 06:22
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском вчера в 09:36
Происшествия
Пожар произошел в нежилом здании в Ростове-на-Дону
Пожар произошел в трехэтажном неэксплуатируемом здании в районе плотной застройки в Ростове-на-Дону.
Известия вчера в 23:44