Экономика
РБКМинфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин разработал новый законопроект c предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте», сообщили в пресс-службе ведомства. Проект закона направлен на согласование в Минтруд.
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Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал US Open
Вести.Ru вчера в 19:01
Происшествия
Автомобиль МВД в Бурятии попал в ДТП
Автомобиль МВД столкнулся с иномаркой на трассе в Бурятии вечером в пятницу, четыре человека госпитализированы.
ТАСС 00:48
Футбол
Черышев опубликовал победное фото из раздевалки сборной России
Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев, не принимавший участия в матче с Шотландией (2:1), в своём "инстаграме" опубликовал победное фото из раздевалки российской команды.
Soccer.ru вчера в 23:28
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
РИА Новости 00:07
Шоу-бизнес
Заворотнюк собирается сделать заявление о состоянии здоровья
Актриса Анастасия Заворотнюк выбирает телеканал для того, чтобы сделать заявление о состоянии своего здоровья, рассказал её концертный директор Стас Христов в интервью Nation News.
Life.ru вчера в 22:13
Политика
Собчак в Киеве рассказала о принадлежности Крыма
BFM.ru 05 сентября в 13:11
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
РИА Новости вчера в 17:41
Хоккей
Вячеслав Буцаев: «Местами смотрелись даже поинтереснее соперника»
Местами смотрелись даже поинтереснее соперника.
Спорт-Экспресс вчера в 16:46
Шоу-бизнес
Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница коллектива «ВИА Гра» Альбина Джанабаева подтвердила, что с февраля 2018 года прекратила работать с продюсером Константином Меладзе.
News.ru вчера в 08:50
Политика
США отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты
Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации.
REGNUM 00:50
Политика
Foreign Policy: в ЕС есть все условия для создания собственной армии
В Европейском союзе сложились все условия для создания европейской армии, заявил сотрудник Института стратегических исследований армии США Азим Ибрахим в статье для издания The Foreign Policy.
REGNUM вчера в 00:24
Политика
Генпрокуратура Венесуэлы заподозрила Гуаидо в попытке продать регион
Начать расследование в отношении Гуаидо призвал глава государства Николас Мадуро, заявила ранее вице-президент республики Дельси Родригес.
РБК вчера в 13:35
Футбол
Нидерланды в результативном матче обыграли Германию
В составе хозяев забивали Серж Гнабри и Тони Кроос, который реализовал пенальти У Нидерландов отличились Френки де Йонг, Джонатан Та, Дониэлл Мален и Джорджиньо Вейналдум.
LiveSport.ru вчера в 16:56
Происшествия
Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы
В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:12
Наука
Удаление волос в паху оказалось не связано с ЗППП
Результаты показали, что при учете сексуальной активности участниц как влияющего на возможность заражения фактора между положительными или отрицательными тестами на ЗППП и способом ухода за волосами в паху нет никакой связи.
Naked Science вчера в 07:59
Общество
Покорившего Эльбрус инвалида-колясочника наградили медалью за доблесть
Бывший сотрудник спецназа «Тафун» инвалид-колясочник Николай Евтух удостоен медали «Доблесть и отвага».
Gazeta.SPb 00:07
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом пленными между Украиной и РФ
Глава РФ Владимир Путин рассказал о ситуации с обменом пленных граждан между Украиной и Россией.
Общественная служба новостей 05 сентября в 06:28
Происшествия
В Набережных Челнах женщины подрались в детской поликлинике
Известия вчера в 17:41
Финансы
Центробанк снова понизил ключевую ставку
Центробанк 6 сентября принял решение с 9 числа снизить ключевую ставку на 0,25 пункта с 7,25% годовых до 7%.
Свободная Пресса вчера в 07:44
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
В правительстве не могут понять, откуда депутат Госдумы Валерий Рашкин взял информацию о готовящемся повышении пенсионного возраста в России до 70 лет.
Lenta.ru вчера в 11:26
Космос
Потеряна связь с индийским посадочным лунным модулем
Вести.Ru вчера в 17:31
Здоровье
Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
Газета.Ru вчера в 23:37
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона
Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
Букмекеры.рф вчера в 15:42
Технологии
У Boeing возникли проблемы при испытаниях нового лайнера
Корпорация Boeing столкнулась с новой проблемой. Испытания лайнера Boeing-777X пришлось прервать из-за технических неполадок.
Российская газета вчера в 22:59
Транспорт
Входы и выходы из ряда станций метро могут ограничить в День города
Москва 24 вчера в 12:35
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 05 сентября в 06:54
Политика
Подготовка к обмену заключенными с Украиной началась в Москве
Москва начала подготовку к обмену заключенными с Киевом. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24», передает «Интерфакс».
Lenta.ru 01:54
Баскетбол
Сборная России проиграла полякам на ЧМ
В Китае завершился первый матч второго группового этапа, в котором сборная Польши встречалась с Россией.
Нева Спорт вчера в 06:04