Экономика
Газета.RuМинфин рассказал о новой пенсионной системе
В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений. Как рассказали в пресс-службе ведомства, рабочее название документа — "О гарантированном пенсионном продукте", отмечает агентство "РИА-Новости".
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Армия и оружие
Сотни российских военных отправлены в Сирию на штурм Идлиба
Информационный портал «Лента.ру» сообщил, что для выполнения операции в Сирии будут направлены сотни российских военнослужащих, которые относятся к частным военным подразделениям, имеющие связь с Евгением Пригожиным.
ГЛАС.RU 04:33
Политика
Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных
Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru 07:17
Происшествия
Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии
Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun.
Газета.Ru 08:00
Политика
Кирилл Вышинский прибыл в Москву и дал первое интервью
Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный ранее из-под ареста по решению суда, прибыл в Москву.
ТК Звезда 07:10
Кино
Звезда Marvel сыграет в фильме «Миссия невыполнима 7»
Одна из ключевых ролей в долгожданном шпионском боевике «Миссия невыполнима 7» достанется американской актрисе Хейли Этвелл.
iReactor 04:54
Футбол
Оливье Жиру: «Я буду редактором журнала „Иисус“. Нужно говорить о преданности Христу»
Нападающий «Челси» Оливье Жиру рассказал о своем отношении к вере.
Sports.ru 06:18
Политика
Кошка Маша прилетела в Киев в рамках обмена заключенными
В рамках обмена заключенными между Россией и Украиной в Киев прилетели не только люди, но и кошка Маша.
Известия 07:44
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и Элджей провели медовый месяц в Италии
Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Алексей Узенюк, известный как Элджей, провели медовый месяц на Сицилии.
News.ru 07:46
Политика
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
Зеленский отметил, что, по его мнению, договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта на востоке Украины выполнены.
BFM.ru 07:10
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва вчера в 15:46
Политика
Путин и Назарбаев открыли павильон «Казахстан» на ВДНХ
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в торжественной церемонии открытия павильона «Казахстан» на ВДНХ, сообщает 7 сентября агентство «Казинформ».
REGNUM 08:16
Политика
«Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом
Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина», украинские спецслужбы считают его ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга».
Lenta.ru 08:20
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Политика
В МИД отметили готовность администрации Зеленского к компромиссам
«В отличие от своих предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», — отметили в ведомстве.
RT на русском 08:26
Политика
Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.
РИА Новости 05:53
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
Lenta.ru вчера в 11:26
Политика
Путин заявил о масштабном обмене пленными с Украиной
На пленарном заседании Восточного экономического форума президент Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной по поводу обмена пленными вошли в финальную стадию — обмен задержанными «будет крупным и масштабным».
Московский Комсомолец 05 сентября в 05:33
Автоспорт
Феттель занял первое место в третьей практике Гран-при Италии
Пилот Феррари Себастьян Феттель выиграл третьи свободные заезды на 14-м этапе сезона Гран-при Италии на автодроме в Монце.
Советский спорт 07:45
Авто
Немцы привезут в РФ ультрабюджетный кроссовер
Бюджетные кроссоверы немецкой марки Borgward приедут в Россию.
Автоновости дня вчера в 07:51
Шоу-бизнес
Божена Рынска нашла для своей будущей дочери опекуна
Божена Рынска опасаясь за благополучие будущей дочери в связи со своим состоянием здоровья, решила заранее найти надежных людей, которые смогут позаботиться о девочке в случае ее смерти.
Народные новости 06:21
Экономика
Глава ФРС предупредил о «значительных рисках» для экономики США
Экономика США вырастет на 2-2,5% в 2019 году, но есть значительные риски, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.
РИА Новости вчера в 13:10
Происшествия
Береговая охрана Ирана задержала танкер с топливом в Персидском заливе
Танкер с экипажем на борту задержала береговая охрана Ирана в Персидском заливе по подозрению в контрабанде топлива.
REGNUM 05:21
Музыка
Игорь Крутой признался, что плохо танцует
Телепрограмма 03:35
Единоборства
Нурмагомедов набрал 8 кг перед чемпионским боем с Порье
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил 8 кг перед боем с американцем Дастином Порье.
РБК 07:03
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 05 сентября в 08:45
Авто
Экс-дизайнер Infiniti Карим Хабиб переходит в Kia
Как выяснилось, Карим Хабиб займет пост главного дизайнера в компании Kia.
Tvoe-avto.com 05:36
Финансы
Центробанк сообщил о снижении ключевой ставки
Центробанк России сообщил об очередном снижении ключевой ставки. Она уменьшится на 0,25 % и составит семь процентов годовых.
Piter.tv вчера в 07:32