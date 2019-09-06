Экономика
РБКМинфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Президент России Владимир Путин выступил за полностью добровольный принцип участия россиян в системе отчислений на накопительную пенсию. Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
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Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о заключении
Взгляд.ру 03:21
Единоборства
Шамиль Абдурахимов проиграл Кертису Блэйдсу на UFC 242
Шамиль Абдурахимов проиграл техническим нокаутом Кертису Блэйсу на UFC 242.
РИА Дагестан 15:10
Футбол
Футболисты «Барселоны» хотели купить Неймара за свои деньги
Футболисты Барселоны хотели вложиться в покупку нападающего ПСЖ Неймара.
Советский спорт 15:04
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru 15:58
Игры
Для королевской битвы в Fallout 76 отведут целый город Моргантаун
Некоторое время назад компания Bethesda добавила в Fallout 76 королевскую битву.
Игромания.ру 14:03
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Политика
Россия и Украина обменялись заключенными
Коммерсантъ 05:28
Футбол
Сербия — Португалия 2:4
Ранее сообщалось, что хет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию в отборочном матче Евро-2020.
RT на русском 16:40
Политика
Дочь Цемаха пообщалась с отцом по телефону
Дочь освобожденного Украиной бывшего ополченца ДНР Владимира Цемаха сообщила, что ей удалось поговорить с отцом по телефону.
Московский Комсомолец 13:08
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
RT на русском 15:48
Космос
Ученые получают возможность точнее оценить размер исходной атмосферы Марса
Оценка толщины исходной атмосферы Марса, в свою очередь, позволяет оценить возможность существования в древнем на поверхности планеты условий для жизни.
AstroNews.ru 12:54
Политика
Министр труда и пенсий Британии подала в отставку
Глава Министерства труда и пенсий Великобритании Амбер Радд решила покинуть свой пост из-за разногласий с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.
RT на русском 16:55
Политика
В России началось голосование на выборах в регионах
В единый день голосования в 16 регионах губернаторов будут выбирать прямым голосованием, в Ингушетии за главу проголосуют в парламенте.
РБК 17:00
Политика
Российские дети вернулись из Сирии в Москву
Из Сирии в Москву вечером в субботу, 7 сентября, прилетел самолет с российскими детьми, сообщила в своем Facebook уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Вести.Ru 14:35
Теннис
Медведев сыграет с Надалем в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в финале US Open.
Газета.Ru 05:28
Наука
Ученые назвали смертельно опасный напиток
По их данным, регулярное употребление колы, лимонада и похожих сладких безалкогольных напитков увеличивает риск смерти и развития опасных заболеваний.
Газета.Ru 10:43
Авто
ГАЗ разрабатывал «Волгу» с третьим рядом сидений
В ходе разработки был создан универсал ГАЗ-22, который использовался в качестве медицинского автомобиля, пассажирского универсала и грузового фургона.
Тарантас Ньюс 06:29
Футбол
Албанцам перед матчем с Францией включили чужой гимн
Матч 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 между сборными Франции и Албании начался с небольшой задержкой из-за того, что организаторы поединка перепутали гимны.
Soccer.ru 15:45
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Общество
Более 30 тысяч человек остались без света на Кубани
Российская газета 05:12
Технологии
Microsoft высмеяла саму себя в новом ролике
Сотрудники Microsoft сняли мини-мюзикл, в котором рассказали об успехах компании и не постеснялись поиздеваться над неудачами.
Ferra 06:54
Шоу-бизнес
Ольга Бузова высмеяла жену Дмитрия Тарасова
Ольга Бузова болезненно восприняла новость о том, что Анастасия Костенко второй раз станет мамой.
StarHit.ru 14:30
Политика
Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных
Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru 07:17
Шоу-бизнес
Божена Рынска нашла опекуна для будущей дочери на случай своей кончины
Известная российская журналистка и писательница Божена Рынска рассказала о том, что нашла опекуна своей будущей дочери.
Дни24 07:30