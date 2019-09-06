Экономика

РБКРБКМинфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

Президент России Владимир Путин выступил за полностью добровольный принцип участия россиян в системе отчислений на накопительную пенсию. Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
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