Экономика
РБКМинфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Президент России Владимир Путин выступил за полностью добровольный принцип участия россиян в системе отчислений на накопительную пенсию. Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 14:25, Вашингтон
Политика
Между Россией и Украиной начался обмен заключенными
Российский президент Владимир Путин заявил, что обмен может послужить шагом в сторону нормализации отношений между государствами.
Петербургский дневник 03:14
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Политика
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу, 7 сентября, у него состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Известия 07:08
Футбол
Александр Кокорин рассказал о своем физическом состоянии
Невские Новости 04:06
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
Глава Пентагона Марк Эспер рекомендовал Москве изменить свое поведение на мировой арене, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россию не стоит отталкивать от Европы.
Коммерсантъ 13:32
Единоборства
UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье
В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
RT на русском 09:47
Футбол
Кике Санчес Флорес возглавил «Уотфорд»
После работы с «Уотфордом» Кике Санчес Флорес пару сезонов был главным тренером «Эспаньола», а также год он отработал в Китае с «Шанхай Шеньхуа».
Евро-футбол.ру 13:40
Здоровье
Врачи назвали 8 причин для начала приема яблочного уксуса
Врачи назвали 8 причин, согласно которым стоит начать принимать данное средство.
Актуальные Новости 13:50
Общество
В субботу в Сочи выпал первый снег
Старожилы утверждаю, что первый снег в этом месте столь рано выпадал последний раз около 30 лет назад.
Югополис 14:07
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Происшествия
Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии
Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun.
Газета.Ru 08:00
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Футбол
Бартомеу: ведём переговоры с Пуйолем о возвращении в «Барселону»
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу сообщил, что бывший капитан команды Карлес Пуйоль может вернуться в клуб на пост спортивного директора.
Чемпионат 10:33
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
Российская газета 12:48
Культура
Топ похожих друг на друга российских актрис представили в Сети
Топ российских актрис, которые похожи друг на друга как две капли воды, составили в Сети.
Народные новости 13:48
Наука
В Китае нашли следы одного из первых подвижных многоклеточных
Следы древнего червя возрастом 550 миллионов лет обнаружили в Китае. Об этом сообщает журнал Nature. Червь оставил след незадолго до смерти.
МедиаПоток 05 сентября в 10:29
Политика
Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева
Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Политика
Нидерланды попросили Россию выдать фигуранта дела о гибели MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать подозреваемого по делу о сбитом над Украиной малайзийского самолета рейса МН17 Владимира Цемаха, сообщает 7 сентября телеканал NOS.
REGNUM 13:31
Футбол
«Луч» обыграл «Мордовию» в Саранске
Sportbox.RU 11:53
Футбол
Сборная Украины на выезде разгромила команду Литвы в отборе ЧЕ-2020
Футболисты сборной Украины на выезде разгромили команду Литвы в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 13:56
Космос
Робот Федор вернулся на Землю с МКС
Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.
ТК Звезда вчера в 17:47
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.
Lenta.ru 08:52
Политика
Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных
Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru 07:17
Космос
В основу Kerbal Space Program 2 лягут реальные космические технологии
Kerbal Space Program 2 анонсировали на gamescom 2019.
Игромания.ру 08:19
Авто
Мощный Rolls-Royce Cullinan Black Badge появится в России
Роскошный внедорожник Rolls-Royce Cullinan в «черном» исполнении Black Badge приедет в Россию.
Автоновости дня вчера в 10:25
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты вчера в 16:18