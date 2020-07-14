Минфин ужесточает политику в нефтяной отрасли. Основная часть реформы — компенсация потерь бюджета от неудачно введенного режима налога на добавленный доход (НДД). Ранее ведомство оценило их в 213 млрд рублей.

с чего всё началось

Представители Минфина заявили об ужесточении политики в нефтяной отрасли. Так, с помощью реформы они надеются компенсировать потери из бюджета в связи с неоправдавшим себя режимом налога на добавленный доход. Ведомство оценило потери из-за НДД в 213 миллиарда рублей.

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