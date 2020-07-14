Экономика
ИзвестияМинфин подготовил налоговую реформу нефтегазовой отрасли
Минфин предложил скорректировать режим налога на дополнительный доход (НДД). Во-первых, по ряду месторождений будет проиндексирована ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), включенного в платеж по НДД (законопроект есть у «Известий»).
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с чего всё началось
Минфин ужесточает политику в нефтяной отрасли. Основная часть реформы — компенсация потерь бюджета от неудачно введенного режима налога на добавленный доход (НДД). Ранее ведомство оценило их в 213 млрд рублей.Известиявчера в 17:01
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