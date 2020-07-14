Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин подготовил налоговую реформу нефтегазовой отрасли

Минфин предложил скорректировать режим налога на дополнительный доход (НДД). Во-первых, по ряду месторождений будет проиндексирована ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), включенного в платеж по НДД (законопроект есть у «Известий»).
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с чего всё началось

Компенсация факта: Минфин подготовил налоговую реформу нефтегазовой отрасли

Минфин ужесточает политику в нефтяной отрасли. Основная часть реформы — компенсация потерь бюджета от неудачно введенного режима налога на добавленный доход (НДД). Ранее ведомство оценило их в 213 млрд рублей.
Известиявчера в 17:01

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Российских нефтяников заставят платить больше

Lenta.ru05:02

Налоговые льготы для нефтяников «как у Сечина» ужесточат. Они приняты после поездки Медведева в ХМАО

URA.Ruвчера в 23:37

«Известия»: Минфин планирует пересмотреть налог на добавленный доход для нефтяной отрасли

ТАССвчера в 19:10

Минфин РФ пересмотрит коэффициент налога на добычу полезных ископаемых

ИА Красная Веснавчера в 21:00

Минфин разработал налоговые изменения для нефтегазовой отрасли

Газета.Ruвчера в 20:31

Минфин планирует пересмотреть налог для нефтегазовой отрасли

Профильвчера в 23:32

Минфин подготовил налоговую реформу нефтегазовой отрасли

Известиявчера в 19:00
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Происшествия

Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки

Российская газета вчера в 11:21
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Политика

Макрон сообщил о признаках возвращения коронавируса во Франции

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Lenta.ru вчера в 10:15
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Происшествия

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Происшествия

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Как сообщали в СК, в июле 2018 года туристка из Кирова Ольга Соломина заказала экскурсию "Прогулка со львами" в парке "Тайган".
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Посол Украины вызван в МИД Армении

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Шоу-бизнес

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Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
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Происшествия

Адвокат отрицает, что Ефремов пытался дать взятку после ДТП

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АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
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Экономика

Путин подписал пакет законов о льготах для бизнеса в Арктике

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Шоу-бизнес

Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской

В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
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Госдума одобрила приравнивание отчуждения территорий РФ к экстремизму

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий ответственность за нарушение территориальной целостности России.
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Навального вызвали на допрос по делу о клевете

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что его вызвали на допрос по делу о клевете.
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Астрономы из Японии обнаружили сверхвспышку на карликовой звезде

Большую «сверхвспышку» от карликового светила, в два десятка раз превышающую наибольшие вспышки от Солнца, сумели зарегистрировать исследователи из Японии.
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
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Пульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям

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Xiaomi сломала новейший смартфон на чистом Android

Xiaomi Mi A3 работает на чистом Android без каких-либо дополнительных включений от MIUI и входит в программу Android One.
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400 выпускников ВШЭ подписали открытое письмо в поддержку Сафронова

Выпускники Высшей школы экономики (ВШЭ) написали открытое письмо в поддержку советника гендиректора «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене.
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Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

"Средний тестовый балл [на ЕГЭ по географии] увеличился на 2,9. Доля участников, набравших 81-100 баллов, у нас увеличилась на 4,3%. 107 человек написали на сто баллов, доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, уменьшилась на 1,16% по сравнению с прошлым годом, составляет почти 5%", - сказал Музаев.
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Новый Peugeot 3008 превратят в купеобразный кроссовер в 2022 году

Как сообщает британское издание Auto Express, марка Peugeot намерена пересмотреть кроссовер 3008 2022 модельного года.
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»

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В сокрытии информации Китай обвинил и разведывательный союз «Пять глаз», объединяющий представителей спецслужб Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США.
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Глава МИД Украины: Киев «огребает» после каждого заявления Саакашвили

После каждого заявления Михаила Саакашвили Киев "огребает". Об этом сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала

Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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