Минфин ужесточает политику в нефтяной отрасли. Основная часть реформы — компенсация потерь бюджета от неудачно введенного режима налога на добавленный доход (НДД). Ранее ведомство оценило их в 213 млрд рублей.

с чего всё началось

Минфин предложил скорректировать режим налога на дополнительный доход (НДД). Во-первых, по ряду месторождений будет проиндексирована ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), включенного в платеж по НДД (законопроект есть у «Известий»).

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