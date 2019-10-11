Экономика

РБКРБКМинфин предложил снизить профицит нового бюджета

Министерство финансов России подготовило законопроект о федеральном бюджете на 2019–2021 годы, в котором предусматривается профицит в размере 1,4% от валового внутреннего продукта (ВВП). Документ опубликован на портале правовой информации. Ранее профицит бюджета оценивали в 1,7% от ВВП.
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В соответствии с документом
 прогнозируемые доходы бюджета в 2019 году снизятся с 20,18 трлн рублей до 19,97 трлн, расходы увеличатся с 18,29 трлн рублей до 18,49 трлн.
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