с чего всё началось

Министерство финансов России подготовило законопроект о федеральном бюджете на 2019–2021 годы, в котором предусматривается профицит в размере 1,4% от валового внутреннего продукта (ВВП). Документ опубликован на портале правовой информации. Ранее профицит бюджета оценивали в 1,7% от ВВП.

Армия и оружие Россия проведет 16 пусков крылатых и баллистических ракет на учениях РФ проведет военные учения с 15 по 17 октября. Военные запустят 16 крылатых и баллистических ракет.

Общество Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.

Политика ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.

Футбол Тедеско рассказал о своём тренерском штабе в «Спартаке» Новый главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, кто ему будет помогать руководить командой.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Политика В Хмельницком на акцию «Нет — капитуляции» вышли около 200 человек Около 200 жителей Хмельницкого приняли участие в акции протеста «Нет — капитуляции», которая также проходит в Киеве и других регионах страны.

Авто Lada Largus получил двойной багажник Автомобиль Lada Largus или по народному «каблучок» получил двойной багажник объемом на 0,8 куб. м. Стоимость новинки составляет 55 тыс. рублей.

Политика Президент Израиля просит Путина помиловать осужденную израильтянку Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которую Химкинский суд 11 октября приговорил к семи с половиной годам колонии за контрабанду наркотиков.

Политика Кремль призвал Турцию действовать соразмерно ситуации на севере Сирии Турции необходимо действовать соразмерно ситуации на севере Сирии и не предпринимать шаги, которые могли бы помешать политическому урегулированию.

Политика Трамп заявил, что Китай начал выполнять условия торговой сделки Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Китая уже начали выполнять договоренности по двусторонней торговой сделке.

Политика В Германии разрешили Huawei поставлять компоненты для 5G Huawei, допустили к участию в конкурсе на внедрение в Германии системы связи пятого поколения 5G, несмотря на санкции США, под которые попала китайская компания.

Политика В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.

Политика Владимир Чижов: курдов предупреждали, что США их бросят Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов рассказал в специальном интервью ТАСС о перспективах диалога по Украине, ситуации вокруг турецкой операции в Сирии, а также ответил на вопросы о взаимодействии с ЕС.

Политика «Барселона» выступила в поддержку заключенных лидеров Каталонии Футбольный клуб "Барселона" озвучил свою позицию относительно заключения девятерых лидеров Каталонии, которые были приговорены Верховным испанским судом к тюремным срокам от девяти до 13 лет.

Происшествия В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.

Политика Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство в Сейме (нижняя палата парламента).

Происшествия В Кемерове девочка полгода проходила с кисточкой в голове Доктор клиники Дамир Ахтямов в комментариях к посту рассказал, что девочка упала, когда держала кисточку во рту.

Экономика Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.

Хоккей Откровенный танец болельщицы во время матча НХЛ вызвал свист трибун Болельщица «Бостона» во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» исполнила откровенный танец.

Шоу-бизнес Канье Уэста расстраивают платья Ким Кардашьян Канье Уэст в последнем выпуске реалити-шоу «Семейство Кардашьян» высказался по поводу стиля своей жены.

Политика Зеленский назвал события в Крыму и Донбассе шоковой терапией «Потерять часть территории и потерять тысячи украинцев, аннексированный Крым и начало войны в Донбассе — это всё было шоковой терапией», — заявил он.