Экономика
РБКМинфин предложил снизить профицит нового бюджета
Министерство финансов России подготовило законопроект о федеральном бюджете на 2019–2021 годы, в котором предусматривается профицит в размере 1,4% от валового внутреннего продукта (ВВП). Документ опубликован на портале правовой информации. Ранее профицит бюджета оценивали в 1,7% от ВВП.
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В соответствии с документом прогнозируемые доходы бюджета в 2019 году снизятся с 20,18 трлн рублей до 19,97 трлн, расходы увеличатся с 18,29 трлн рублей до 18,49 трлн.RT на русском09:56
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Россия проведет 16 пусков крылатых и баллистических ракет на учениях
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Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
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Новый главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, кто ему будет помогать руководить командой.
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Политика
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Подавляющее большинство россиян (85%) делают домашние заготовки на зиму.
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Трамп заявил, что Китай начал выполнять условия торговой сделки
Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Китая уже начали выполнять договоренности по двусторонней торговой сделке.
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Газета.Ru 04:44
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Политика
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Футбольный клуб "Барселона" озвучил свою позицию относительно заключения девятерых лидеров Каталонии, которые были приговорены Верховным испанским судом к тюремным срокам от девяти до 13 лет.
Газета.Ru 07:12
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В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
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Зеленский назвал события в Крыму и Донбассе шоковой терапией
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RT на русском 09:31
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ВС Турции начали наступление на сирийский Манбидж
Турецкая армия при поддержке лояльных сил начала наступление на сирийский населенный пункт Манбидж.
ПолитРоссия 10:51