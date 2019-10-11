Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинфин подготовил поправки в бюджет 2019 года, снижающие его профицит

Минфин РФ подготовил поправки в закон о федеральном бюджете на 2019-2021 годы, снижающие профицит бюджета по итогам текущего года до 1,4% ВВП с прежней оценки в 1,7%, документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
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В соответствии с документом
 прогнозируемые доходы бюджета в 2019 году снизятся с 20,18 трлн рублей до 19,97 трлн, расходы увеличатся с 18,29 трлн рублей до 18,49 трлн.
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Минфин России подготовил поправки в закон о бюджете

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