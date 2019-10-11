с чего всё началось

Минфин РФ подготовил поправки в закон о федеральном бюджете на 2019-2021 годы, снижающие профицит бюджета по итогам текущего года до 1,4% ВВП с прежней оценки в 1,7%, документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Минфин подготовил поправки в бюджет 2019 года, снижающие его профицит

Энергетика В ЕС назвали условия востребованности американского СПГ Сжиженный природный газ (СПГ) из Соединенных Штатов будет востребован в ЕС в случае его поставки по конкурентным ценам.

Армия и оружие У F-35 ВВС Норвегии обнаружили проблемы с тормозной системой Норвегия в настоящее время является единственной страной, которая закупает F-35 с тормозной системой подобного типа.

Происшествия В Обнинске нелегал из США напал на полицейского В отношении американца возбуждено уголовное дело. 68-летний гражданин США проживал в Обнинске в квартире у своей знакомой.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Общество Издатель Forbes подаст в суд на группу «Сафмар» Издатель журнала Forbes в России компания «АС РУС МЕДИА» приняла решения подать иск о защите деловой репутации к группе «Сафмар» Михаила Гуцериева, сообщил генеральный директор «АС РУС МЕДИА» Эльмар Муртазаев в Facebook.

Футбол Официально: Доменико Тедеско возглавил московский «Спартак» Немец Доменико Тедеско в понедельник, 14 октября, назначен на должность главного тренер московского футбольного клуба "Спартак".

Общество Мать убитой в Саратове девочки выступила с обращением Мать девятилетней девочки Лизы, убитой в Саратове, Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.

Армия и оружие ВС Турции начали наступление на сирийский Манбидж Турецкая армия при поддержке лояльных сил начала наступление на сирийский населенный пункт Манбидж.

Гаджеты В России стартовали продажи новых смартфонов Nokia 7.2 и Nokia 6.2 Поклонники гаджетов могут приобрести новые смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2, продажи которых стартовали в России.

Политика Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии Президент РФ Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту имени Короля Халеда саудовской столицы, передаёт корреспондент РИА Новости.

Шоу-бизнес Наташа Королева попросила Зеленского разрешить ей вернуться на Украину Певица Наташа Королева направила письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором попросила разрешить ей въезд на Украину.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.

Политика Ушаков высказался об операции Турции в Сирии Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что операцию Турции в Сирии нельзя назвать соответствующей принципу сохранения территориальной целостности страны.

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.

Политика «Оппозиционная платформа» потребовала отставки премьера Украины Согласно опубликованному сообщению, оппозиционная партия потребовала немедленной поставки Гончарука с поста премьер-министра Украины «за неуважение к украинскому народу, победившему фашизм в Великой Отечественной войне, саботаж мирного процесса в Донбассе, демонстрацию поддержки фашистских национал-радикальных организаций».

Политика ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.

Происшествия Опубликовано видео избиения на корпоративе участницы «Дома-2» Маргариту Овсянникову, участницу телепроекта «Дом-2», избили во время корпоратива одного бренда.

Политика Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство в Сейме (нижняя палата парламента).

Армия и оружие Первые военные батальона США прибывают в Литву Первые 200 военных из американского батальона, который дислоцируется в Пабраде (недалеко от Вильнюса), прибывают в столицу Литвы.

Экономика В России хотят уменьшить прожиточный минимум К документу приложена пояснительная записка, в которой говорится, что этот показатель Получается, что в третьем квартале 2019 года величина прожиточного минимума окажется на 1,5% ниже, чем во втором.