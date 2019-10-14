Экономика

REGNUMREGNUMМинфин подготовил снижающие профицит поправки в бюджет-2019

Документ размещен на портале проектов нормативных актов. В случае реализации поправок, профицит бюджета по итогам 2019 года сократится с 1,7% ВВП до 1,4% ВВП. Согласно поправкам, ВВП в 2019 году должен составить 108,414 трлн рублей, то есть 1,4% ВВП.
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В соответствии с документом
 прогнозируемые доходы бюджета в 2019 году снизятся с 20,18 трлн рублей до 19,97 трлн, расходы увеличатся с 18,29 трлн рублей до 18,49 трлн.
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