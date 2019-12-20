с чего всё началось

Министерство финансов опубликовало на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов.

Минфин поднял минимальные цены на водку и коньяк

Единоборства Джейкобс победил Чавеса-младшего, отказавшегося от продолжения боя Бывший чемпион мира в среднем весе Дэниэл Джейкобс 20 декабря в США успешно дебютировал в более тяжелой весовой категории, победив другого экс-чемпиона мира в этом весе Хулио Сезара Чавеса-младшего, который отказался от продолжения поединка после пятого раунда, сославшись на травму.

Происшествия Россию накрыла новая волна телефонного терроризма Только в Москве за неполный месяц было эвакуировано более 700 тысяч человек Новая масштабная волна звонков о заложенных бомбах накрыла в декабре Россию.

Экономика Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.

Шоу-бизнес Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.

Единоборства Исмаилов пообещал «уронить» Емельяненко Известный боец ММА Магомед Исмаилов поведал о недавнем разговоре с Александром Емельяненко.

Политика Путин прочитал главам стран СНГ лекцию о Мюнхенском сговоре Президент России Владимир Путин прочитал руководителям стран СНГ лекцию о Мюнхенском соглашении 1938 года, сыгравшем, на его взгляд, основную роль в развязывании Второй мировой войны.

Биатлон Миронова стала четвертой в спринте в Анси, Экхофф выиграла Анси (Франция) Кубок мира Женщины Спринт 7,5 км 1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 20.27,0 (1 шт. круг) 2. Жюстин Бреза (Франция) — отставание 6,2 (0) 3. Маркета Давидова (Чехия) — 20,5 (0) 4. Светлана Миронова (Россия) — 22,5 (0) 5. Дениза Херманн (Германия) — 29,7 (2) 6. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 31,7 (1) 18.