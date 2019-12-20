Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваС 1 января в России подорожают водка и коньяк

Цена на водку с Нового года увеличится на 7% — до 230 рублей за бутылку объёмом 0,5 литра, коньяк подорожает на 11,6% — до 433 рублей за ёмкость того же объёма. Также вырастет цена бренди на 2,6% — с нынешних 307 рублей до 315 рублей.
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с чего всё началось
Министерство финансов опубликовало
 на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов.
РБК20 декабря в 13:39

Подробнее о событии

Виноделы рассказали о значении закона о виноградарстве в России

РЕН ТВвчера в 15:55

Эксперт: Из-за того, что с Нового года коньяк и водка подорожают, население не станет меньше пить или переходить на суррогаты

Комсомольская правдавчера в 08:47

Минимальные розничные цены на водку и коньяк в России вырастут с 1 января

ПРАЙМ20 декабря в 12:35

Минимальные розничные цены на коньяк и водку вырастут с 1 января

Интерфакс20 декабря в 13:16

В России с 1 января подорожает водка

ТАСС20 декабря в 13:11

В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

РИА Новости20 декабря в 12:40

Минфин поднял минимальные цены на водку и коньяк

РБК20 декабря в 13:39
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Происшествия

В Петербурге бетоновоз упал в Неву

РБК 01:28
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске

RT на русском вчера в 22:40
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Матч ТВ 20 декабря в 03:39
Общество

Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка

Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
РИА Новости вчера в 23:52
Политика

Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
Lenta.ru 21 декабря в 17:15
Музыка

В Казани прошел юбилейный концерт фестиваля «Татар жыры»

В честь двадцатилетия фестиваля по всей стране провели сразу три масштабных шоу - в Москве концерт прошел в ноябре в Кремлевском дворце, второй праздник провели в начале декабря в зале «Уфа арена», и третий, заключительный, прошел в Казани.
Татарстан-24 00:44
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Общество

Названы самые востребованные профессии в России

Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда.
РИА Новости вчера в 15:42
Армия и оружие

Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Известия вчера в 18:26
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные

Девятый долгожданный эпизод космического эпоса "Звездные войны" завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.
РИА Новости вчера в 22:52
Общество

Совфед попросит Кабмин приостановить оборот снюсов

Российский сенатор заявил, что Совет Федерации попросит Кабинет министров приостановить оборот снюсов и других никотиносодержащих жевательных конфет.
Комсомольская правда 00:40
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов стал отцом в третий раз

Хабиб Нурмагомедов потребовал отправить Конора Макгрегора в тюрьму.
StarHit.ru вчера в 11:00
Происшествия

Суды и детские сады эвакуируются в Петербурге

После перерыва на выходные суды в Петербурге снова стали получать письма с угрозами заминированний.
Konkretno.ru 01:13
Здоровье

Названы 10 главных ошибок в питании человека

«МедикФорум» назвал 10 главных ошибок в питании современного человека.
News.ru вчера в 07:40
Кино

Генри Кавилл выбрал сторону в «консольной войне»

Генри Кавилл («Ведьмак», «Человек из стали») заявил, что его любимая игровая платформа — это ПК.
CyberSport.ru вчера в 23:54
Происшествия

На Камчатке перевернулся пассажирский автобус

Пассажирский автобус с двумя десятками пассажиров перевернулся на Камчатке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 20:03
Политика

Путин исключил манипуляции журналистами на большой пресс-конференции

Очередная большая пресс-конференция президента России прошла 19 декабря в Центре международной торговли в Москве.
РБК вчера в 08:56
Политика

Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине

Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
РБК вчера в 15:30
Экономика

2000% и больше: как подорожали российские акции за 10 лет

Ухудшение результатов в "Казаньоргсинтезе" связали с приходом на российский рынок иностранных конкурентов, общемировым падением цен и агрессивной ценовой политикой на европейском рынке производителей из США.
РБК вчера в 22:08
Политика

Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 08:37
Энергетика

Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту

Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
РИА Новости 21 декабря в 12:35
Спорт

Самуэльссон: я очень удивлён молчанием российских спортсменов

Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастьян Самуэльссон считает, что российским спортсменам стоит задать вопросы руководству в связи с новым допинговым скандалом и возможными санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).
RT на русском вчера в 06:43
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Российская газета 21 декабря в 05:33
Общество

Шестилетняя девочка нашла послание от китайских заключенных в открытке

Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.
Aobe.ru вчера в 16:26
Финансы

Bloomberg прогнозирует снижение ключевой ставки в России в 2020 году

Экономист Скотт Джонсон полагает, что низкая инфляция послужит поводом снизить ставку в 2020 году, но, скорее всего, это произойдет после паузы, которую сделают политики, для оценки последствий снижения 150 б.п. с июня.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетный удар по Дамаску

Газета.Ru вчера в 19:09
Экономика

Глава ПФР рассказал, кто будет получать пенсию в 52 тыс. рублей

Отмечается, что проработав год после достижения официального пенсионного возраста, россиянин повысить свои коэффициенты для фиксированной выплаты и пенсии до 1,056 и 1,07 соответственно.
Live24 01:14
Экономика

Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России

В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.
Российская газета вчера в 21:50
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
RT на русском 21 декабря в 11:00
Шоу-бизнес

Концертный директор отреагировал на скандал Бочкаревой с наркотиками

Народные новости вчера в 21:13
Как работают Яндекс.Новости?
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