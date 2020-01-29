Экономика
КоммерсантъПослание обойдется бюджетам в 4 трлн рублей
Дополнительные расходы бюджетов на инициативы из президентского послания Федеральному собранию составят 4,128 трлн руб. на период до 2024 года. Об этом вчера сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
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Силуанов рассказал о дополнительных расходах на меры из послания Путина
Аргументы и Фактывчера в 08:34
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Военные США нашли останки погибших при крушении самолета в Афганистане
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Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
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Путин встретится с главой ЛУКОЙЛа Алекперовым
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«Крылья Советов» подтвердили переход Соболева в «Спартак»
Политика
Толстой ответил украинскому депутату, назвавшему ПАСЕ Анной Карениной
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Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков намерен уточнить, приглашен ли украинский лидер Владимир Зеленский на торжественные мероприятия в честь Дня Победы 9 мая в Москву.
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В интервью Daily Mail советские фото из Освенцима назвали подделкой
В британском издании Daily Mail решили выдать очередную порцию «своей правды» об освобождении узников лагеря Освенцим.