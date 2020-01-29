Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПослание обойдется бюджетам в 4 трлн рублей

Дополнительные расходы бюджетов на инициативы из президентского послания Федеральному собранию составят 4,128 трлн руб. на период до 2024 года. Об этом вчера сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
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Послание обойдется бюджетам в 4 трлн рублей

Коммерсантъвчера в 18:09

Силуанов рассказал о cхеме финансирования проектов из послания президента

Известиявчера в 13:29

На реализацию послания президента направят условно утвержденные в бюджете средства

ТАССвчера в 13:06

Силуанов рассказал о дополнительных расходах на меры из послания Путина

Аргументы и Фактывчера в 08:34

Минфин оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры

RT на русскомвчера в 07:25

Минфин назвал окончательный объем расходов на реализацию послания Путина

РБКвчера в 06:43

Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Интерфаксвчера в 06:41
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Политика

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни в июле 2019 года вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
РИА Новости вчера в 17:56
Наука

Генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса

Ранее китайские эксперты выдвинули гипотезу, что вирус, породивший эпидемию пневмонии в Ухани, мог возникнуть в результате обмена генами с другим вирусом.
News.ru 28 января в 06:35
Наука

Похвала за хорошее поведение больше, чем угроза наказания за плохое, помогает ученикам сконцентрироваться на задании

Чтобы добиться лучшей дисциплины в классе, учителям стоит больше хвалить детей за примерное поведение и меньше ругать их за шалости.
Naked Science вчера в 11:18
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Вести.Ru вчера в 07:55
Происшествия

В Приморье возбудили дело о создании сообщества контрабандистов

На Дальнем Востоке следователи возбудили уголовные дела об организации, руководстве и участии в преступном сообществе, которое занималось контрабандой древесины исчезающих видов (ч.1 ст.210 и ч.2 ст.210 УК РФ).
Новый День 00:56
Футбол

Кононов претендует на пост главного тренера сборной Азербайджана

Бывший наставник «Краснодара» и «Спартака» Олег Кононов вошел в список кандидатов на позицию главного тренера сборной Азербайджана.
Нева Спорт 00:59
Кино

В сети появился первый трейлер анимационного фильма Mortal Kombat

В сеть выложили видеоролик, посвященный новому мультфильму игровой вселенной Mortal Kombat.
Мойка78 28 января в 17:46
Общество

МВД рассказало о самых распространенных способах угонов автомобилей

По данным МВД России, итоги 2019 года характеризуются снижением более чем на 14% числа зарегистрированных краж автомобилей.
РИА Новости вчера в 22:12
Политика

Выборы главы Чувашии пройдут 13 сентября

Выборы главы Чувашии, как и планировалось ранее, пройдут в единый день голосования — 13 сентября.
Евразия Daily 00:55
Общество

В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны

В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Московский Комсомолец 28 января в 08:54
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru вчера в 09:30
Энергетика

Минэнерго США допустило удорожание нефти Brent до $183 за баррель

Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США в одном из своих сценариев допускает удорожание нефти марки Brent до 183 долларов за баррель к 2050 году, сообщается в ежегодном энергетическом прогнозе 2020 года (Annual Energy Outlook 2020, AEO2020).
РИА Новости 00:55
Политика

Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.
Ведомости вчера в 12:01
Политика

США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым

США внесли в санкционный список компанию «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
РБК вчера в 15:53
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Армия и оружие

Военные США нашли останки погибших при крушении самолета в Афганистане

Американские военные в Афганистане обнаружили тела двух погибших на месте крушения военного самолета Bombardier E-11A в провинции Газни, сообщает агентство Reuters.
РБК 28 января в 15:20
Теннис

Кенин в двух сетах одолела Барти и вышла в финал Australian Open

Американка София Кенин победила австралийку Эшли Барти в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису.
ProstoProSport 00:25
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты

Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
Вести ПК в Воронеже 28 января в 05:07
Космос

Дюны на небе: открыт новый тип полярных сияний

Финские ученые открыли новый, ранее неизвестный науке тип полярных сияний.
МИР 24 вчера в 04:47
Шоу-бизнес

Отец Децла требует от невестки провести ДНК-тест для внука

Отец рэпера Децла, Александр Толмацкий, требует проведения теста на установление отцовства своего внука Тони.
News.ru вчера в 06:06
Здоровье

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Финляндии

Врачи Финляндии диагностировали заражение коронавирусом у китайской туристки. Это первый случай выявления заболевания в стране.
News.ru вчера в 11:15
Общество

Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве

Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
РБК вчера в 08:25
Политика

Путин встретится с главой ЛУКОЙЛа Алекперовым

Российский лидер проведёт встречу с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
News.ru 28 января в 06:03
Футбол

«Крылья Советов» подтвердили переход Соболева в «Спартак»

REGNUM вчера в 14:06
Политика

Толстой ответил украинскому депутату, назвавшему ПАСЕ Анной Карениной

Представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Алексей Гончаренко провел параллель между ассамблеей и героиней романа Льва Толстого «Анна Каренина», на что получил ответ потомка великого писателя — руководителя делегации России Петра Толстого 29 января.
Красная весна вчера в 14:32
Политика

Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»

Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:36
Транспорт

На МЦД-2 произошёл сбой в движении поездов

Сбой в движении поездов произошёл утром в четверг, 30 января, на 2-м Московском центральном диаметре (МЦД-2), сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).
RT на русском 00:26
Происшествия

Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта

Аргументы и Факты вчера в 01:41
Политика

Песков уточнит приглашение Зеленского на День Победы в Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков намерен уточнить, приглашен ли украинский лидер Владимир Зеленский на торжественные мероприятия в честь Дня Победы 9 мая в Москву.
Пятый канал вчера в 05:59
Политика

В интервью Daily Mail советские фото из Освенцима назвали подделкой

В британском издании Daily Mail решили выдать очередную порцию «своей правды» об освобождении узников лагеря Освенцим.
Военное обозрение вчера в 22:28
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