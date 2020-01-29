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Транспорт На МЦД-2 произошёл сбой в движении поездов Сбой в движении поездов произошёл утром в четверг, 30 января, на 2-м Московском центральном диаметре (МЦД-2), сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).