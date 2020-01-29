Экономика
Rambler News ServiceМинфин оценил расходы на реализацию послания президента
Расходы на реализацию послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию составят 4,13 трлн рублей, в том числе 1,39 трлн рублей - на поддержку малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет, и 1,233 трлн рублей на программу материнского капитала, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
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с чего всё началось
Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что на выполнение социальных и экономических мер, заявленных президентом в послании Федеральному собранию, потребуется 400-500 млрд рублей в год.ТАСС06:48
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Политика
Путин помиловал израильтянку Иссахар
Происшествия
Возобновлено уголовное дело против спасшего сотни детей хирурга
Следователи возобновили уголовное дело о халатности против главы отделения трансплантологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаила Каабака, который спас сотни нуждающихся в пересадке почек детей.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Шоу-бизнес
Пелагея впервые высказалась о разделе имущества с Иваном Телегиным
На фоне расставания Пелагеи с Телегиным появилось немало информации касаемо раздела имущества.
Политика
Российское гражданство для украинцев и белорусов станет доступнее
Жителям Беларуси и Украины упростят порядок получения российского гражданства, - сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
Политика
Комиссия ПАСЕ отклонила поправки к резолюции о полномочиях России
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что комиссия ПАСЕ по мониторингу отклонила большинство поправок в резолюцию по продлению полномочий российской делегации.
Общество
Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
Здоровье
Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Финляндии
По последним данным, в Китае подтверждено свыше 6 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Политика
Европарламент одобрил соглашение о выходе Британии из ЕС
Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза, передаёт Sky News.
Экономика
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
Единоборства
Боец ММА Александр Емельяненко отбыл наказание и вышел на свободу
После семисуточного ареста за дебош известный боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко вышел на свободу 28 января, сообщает интернет-портал «Кубанские новости».
Армия и оружие
Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа
Если начнётся война между США и РФ, то последняя проиграет в первые три часа, считают китайские аналитики.
Политика
Приходько стал помощником Мишустина
Согласно распоряжению правительства РФ, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, Приходько назначен помощником на время исполнения Мишустиным обязанностей на должности премьер-министра.
Авто
DeLorean DMC-12 снова встанет на конвейер
Компания Delorean Motor Company из Техаса, которая не имеет прямого отношения к ирландскому автопроизводителю, в следующем году может приступить к мелкосерийному выпуску модернизированного DeLorean DMC-12.
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о беременности Ольги Бузовой
Только узнав о романе Ольги Бузовой и Давида Манукяна, фанаты телеведущей начали обсуждать возможную свадьбу и будущее новоиспеченной пары.
Спорт
AIU рекомендовал рассмотреть полное исключение ВФЛА из World Athletics
"AIU считает, что, если обвинения против ВФЛА подтвердятся, в свете серьезности нарушений и полного отсутствия раскаяния со стороны ВФЛА, а также принимая во внимание тот факт, что предыдущее наказание, по-видимости, не смогло удержать ВФЛА от повторных нарушений, совет World Athletics должен рассмотреть возможность применить самые серьезные санкции в отношении ВФЛА", - говорится в пресс-релизе.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Наука
Генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса
Ранее китайские эксперты выдвинули гипотезу, что вирус, породивший эпидемию пневмонии в Ухани, мог возникнуть в результате обмена генами с другим вирусом.
Религия
Храм не смог вместить всех пришедших проститься с протоиереем Чаплиным
Московский храм Федора Студита у Никитских ворот, где в среду отпевают известного священнослужителя Русской православной церкви протоиерея Всеволода Чаплина, не смог вместить всех желающих проститься с настоятелем, передает корреспондент РИА Новости.
Музыка
Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Футбол
Агент Соболева подтвердил переход футболиста в «Спартак»
Московский "Спартак" арендовал нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева, сообщает "Бизнес Онлайн" со ссылкой на агента футболиста Павла Андреева.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Армия и оружие
Армия Сирии восстановила контроль над городом Маарет ан-Нуман в Идлибе
Футбол
«Вест Хэм» арендовал хавбека сборной Чехии
Как сообщает официальный сайт лондонского клуба, Соучек был арендован до конца сезона 2019/2020.
Общество
Главу Алтая госпитализировали в Москве
Глава Алтайского края Олег Хорохордин был госпитализирован в московскую больницу из-за обострения панкреатита.
Происшествия
Кассационный суд оставил без изменений приговор блогеру Синице
Второй кассационный суд в Москве отклонил жалобу на приговор блогеру Владиславу Синице, осуждённому на пять лет колонии по обвинению в экстремизме, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Шоу-бизнес
Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева
Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.