Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что на выполнение социальных и экономических мер, заявленных президентом в послании Федеральному собранию, потребуется 400-500 млрд рублей в год.

с чего всё началось

Расходы на реализацию послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию составят 4,13 трлн рублей, в том числе 1,39 трлн рублей - на поддержку малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет, и 1,233 трлн рублей на программу материнского капитала, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

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