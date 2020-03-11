Энергетика
РИА НовостиВ Минфине заявили, что цены на бензин не изменятся
Бензин в России не подешевеет, как это происходит в США на фоне обвала нефтяных котировок, заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
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