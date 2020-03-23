Коронавирус

РБКРБКМинфин подтвердил отсутствие планов на секвестр бюджета

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях. Анонимный федеральный чиновник заявил «Ведомостям», что это подготовка к секвестру федерального бюджета.
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Стало известно о возможном сокращении расходов на российские нацпроекты

Lenta.ru21:54

Правительство может сократить расходы на нацпроекты, стройки и инвестиции

Ведомости17:30

В Минфине заявили об отсутствии планов по секвестру федерального бюджета

Известия12:21

Минфин: Сокращение расходов бюджета в 2020 году не планируется

Российская газета12:48

Минфин подтвердил отсутствие планов на секвестр бюджета

РБК12:22

Минфин РФ отказался сокращать расходы бюджета для поддержки экономики

News.ru14:29

Минфин: Сокращать расходы бюджета РФ в 2020 году не планируется

РЕН ТВ11:51
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 22:17, Ашберн
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости 06:20
Происшествия

В Магадане женщина встала на защиту мужчины, насиловавшего ее дочь

Следователи в Магадане завершили расследование уголовного дела по обвинению мужчины в сексуальном насилии в отношении ребенка на протяжении девять лет, мать девочки при этом встала на защиту насильника, сообщает во вторник СУСК России по региону.
РИА Новости 21:09
Интернет

Россияне на удаленке предпочли работу и самообразование просмотру видео

Массовый переход сотрудников российских компаний (начался примерно 16–17 марта) на работу из дома привел к увеличению трафика мессенджеров, сервиса по организации видеоконференций Zoom и сайтов по самообразованию.
РБК 22:00
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:27
Футбол

Яновский: Чалов не соответствует уровню «Кристал Пэлас»

Экс-игрок сборной России Игорь Яновский прокомментировал игру форварда ЦСКА Федора Чалова, передает Team Russia.
Газета.Ru 12:42
Общество

Грандиозный скандал с «БУК-1» и коронавирусом на с Украине

На Украине разгорелся грандиозный скандал из-за поступившей в Испанию огромной партии украинских медицинских масок — кадры разгрузки респираторов киевской компании «Бук», которых не хватает даже для украинских медиков, показали по испанскому телевидению.
Rusvesna.su 21:30
Экономика

В России подскочили продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Lenta.ru 20:08
Шоу-бизнес

Известная актриса Барбара Брыльска борется с раком

Барбаре диагностировали рак языка. Корреспонденты kp.ru связались с польской актрисой и узнали, как она себя чувствует.
КП - Пермь 06:55
Здоровье

В Приморье подтвердились первые два случая заражения коронавирусом

Первые два случая заражения новой коронавирусной инфекцией подтвердились в Приморском крае, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
ТАСС 19:36
Технологии

Ученые придумали ингалятор, облегчающий лечение коронавируса

Российская компания PM&HM разработала и готовит к выводу на рынок ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).
РИА Новости 20:27
Происшествия

Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
BFM.ru 09:49
Финансы

Ряд российских банков поднял ставки по кредитам и ипотеке

Среди банков, поднявших ставки – "Открытие" (ставка по ипотеке повышена на 1,5 процентных пункта, ставка по беззалоговым кредитам не изменилась), Совкомбанк (повышены ставки на вклады в рублях), "Тинькофф банк" (повышены ставки на рублевые и долларовые вклады).
Вести.Ru 21:46
Общество

Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19

Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Вести.Ru 03:50
Шоу-бизнес

От коронавируса умерла итальянская актриса Лючия Бозе

На 90-м году жизни скончалась итальянская актриса Лючия Бозе. Она умерла от последствий Covid-19, передает газета El Pais.
Mockva.ru 13:23
Религия

Губернаторам поручили проработать вопрос об ограничении посещения церквей

«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации проработать с главами основных религиозных конфессий вопрос введения ограничений на посещение культовых учреждений на период режима повышенной готовности», — говорится в документе.
РБК 14:49
Политика

Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ведомости 06:23
Политика

В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

РИА Новости 16:09
Шоу-бизнес

Жена Петросяна отреагировала на сообщения о рождении ребенка

Газета.Ru 15:54
Космос

Астрономы нанесли на карту ближайшие межзвездные облака

V-kosmose.com 10:37
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Российская газета 10:29
Шоу-бизнес

Ольга Бузова легла в клинику, чтобы провериться на онкологию

Недавно Бузова сообщила, что легла в клинику в Подмосковье, дабы провериться на различные заболевания, в том числе и на онкологию.
Bimru.ru вчера в 11:25
Здоровье

В Приамурье за соблюдением режима самоизоляции проследят студенты

В Амурской области будут созданы оперативные мобильные бригады по контролю за соблюдением требований самоизоляции людьми, которые могут являться носителями коронавирусной инфекции.
Российская газета 21:57
Армия и оружие

В Европе создадут «ответ» российскому танку «Армата»

Некоторые эксперты называют его «европейским ответом» российской «Армате».
Военное дело вчера в 07:14
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Lenta.ru 01:51
Происшествия

На борту рыболовецкого судна в Охотском море произошел пожар

На рыболовецком судне «Восток 2» в Охотском море произошел пожар, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
РБК 21:56
Экономика

Попытку ФРС восстановить рост американских индексов сравнили с «атомной бомбой»

Финансовым аналогом атомной бомбы назвали в СМИ попытку Федеральной резервной системы вернуть рост основным американским индексам на бирже.
Новый Век 10:35
Общество

В Италии снизилась смертность от коронавируса

Число умерших из-за коронавируса в Италии за последние сутки составило 601 человек, что на 50 человек меньше, чем днём ранее.
News.ru 14:26
Авто

Рассказали, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го

Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:45
Экономика

Аналитик назвал экономику России устойчивой к низким ценам на нефть

Ранее, как писал NEWS.ru, агентство Bloomberg указало на неготовность экономик стран Персидского залива к затяжному падению стоимости нефти.
News.ru 10:08
Игры

Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx

Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Live24 16:10
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