Экономика

РБКРБКМинфин подтвердил рост расходов бюджета в результате выкупа Сбербанка

Покупка Минфином контрольного пакета в Сбербанке станет примером использования «креативной бухгалтерии» (creative accounting) в масштабе федерального бюджета: почти половина денег, направленных из ФНБ на выкуп акций Сбербанка у ЦБ, вернется в бюджет и частично трансформируется в бюджетные расходы.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Минфин подтвердил рост расходов бюджета в результате выкупа Сбербанка

РБКвчера в 07:36

Названа выгода для бюджета от смены владельца Сбербанка

Lenta.ruвчера в 09:16

Курс рубля, скорее всего, не заметит продажу Сбербанка

ПРАЙМвчера в 08:29

Минфин назвал выкуп Сбербанка способом профинансировать расходы бюджета

Forbesвчера в 10:06

Минфин подтвердил, что покупка Сбербанка — это способ пополнения бюджета

Красная веснавчера в 08:46

Сделка по «Сбербанку» неоднозначна в отношении ее возможного влияния на бюджетные расходы

Finam.Ruвчера в 03:16

Покупка Сбербанка может привести к росту ВВП

News.ruвчера в 11:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 14:18, Ашберн
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

РИА Новости вчера в 15:51
Гаджеты

Состоялась презентация смартфонов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro

RuNews24.ru 06:38
Футбол

Каррера заявил, что намерен повторить в Греции российский успех

Главный тренер греческого АЕКа Массимо Каррера рассказал о том, как прошли первые месяцы в новом клубе, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 06:40
Политика

Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
RT на русском 07:53
Политика

Министр юстиции Нидерландов признал жалобы информаторов

Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
REGNUM 01:57
Армия и оружие

Президент Турции объявил ультиматум Сирии за действия в Идлибе

Ближайший соратник турецкого президента, председатель Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели заявил, что турецкая нация, в отсутствие других вариантов, не должна исключать прямой конфронтации с властями Сирии, а руководство Турции нуждается и в пересмотре отношений с Россией.
Новые Известия вчера в 12:58
Здоровье

Чтобы вызвать врача ребенку, женщина звонила в поликлинику 327 раз

В Челябинской области мать двухлетней девочки звонила в поликлинику более 300 раз, чтобы вызвать врача на дом.
НТР 24 вчера в 22:14
Политика

Офис президента официально рассказал, зачем Зеленский летал в Оман

Президент Украины Владимир Зеленский в январе летал в Оман за свой счет с неофициальным визитом и встречался с руководством этой страны в формате «без галстуков».
Украина.ру 03:07
Политика

Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма

В Херсонской области Украины будет построен городок для переселенцев из Крыма.
Известия 13:04
Биатлон

«У Елисеева произошло ЧП». Хованцев — о выступлении сборной России

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев проанализировал выступление команды в смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (Италия).
Спорт-Экспресс 12:10
Политика

Комитет Рады считает «невозможными» поставки воды в Крым

Комитет Верховной рады по правам человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым.
REGNUM 03:20
Армия и оружие

В Ираке ракетами обстреляна военная база США

На севере Ирака военная база США подверглась ракетному обстрелу, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Скай ньюс - Арабия".
Российская газета 13:24
Политика

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Интерфакс 01:17
Происшествия

В ДТП под Псковом погибли 8 человек

В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.
Вести.Ru вчера в 18:48
Политика

Путин принял отставку губернатора Калужской области

Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Интерфакс 11:09
Игры

На официальном сайте презентована PlayStation 5

МонаВиста 04:48
Происшествия

Задержана оставившая младенца у метро в Москве женщина

Полиция задержала женщину, оставившую младенца в подземном переходе у станции метро «Парк Победы» в Москве.
Известия 11:56
Космос

Названы основные проблемы, возникшие в ходе первого орбитального испытания космического корабля Boeing Starliner

В декабре прошлого года прошло первое орбитальное испытание космического корабля Boeing Starliner.
iXBT.com 10 февраля в 06:49
Политика

В Белоруссии решили изменить герб

Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.
REGNUM 09:57
Шоу-бизнес

Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте

Дочь Романа Абрамовича Софья обнародовала снимок в купальнике, который вызвал массу критики со стороны ее подписчиков в Instagram.
Актуальные Новости 07:13
Шоу-бизнес

Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева

Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил видеозапись, на которой запечатлено, как его встречает семья после рабочего дня.
Gazeta.SPb вчера в 13:20
Биатлон

Резцову обидела реакция Фуркада на её слова

RT на русском 08:01
Общество

Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии

Известия 07:38
Здоровье

В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса

Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Газета.Ru 05:54
Общество

Алена Водонаева приехала в полицию из-за поста о демографии и абортах

Телеведущая Алена Водонаева приехала в полицию, чтобы дать объяснения по поводу своего поста в Instagram об абортах и демографии, сообщает «РИА Новости».
РБК 11:25
Происшествия

В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
ТАСС 12:36
Армия и оружие

Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе

Начальник генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов обсудил по телефону с турецким коллегой Яшаром Гюлером ситуацию в Идлибской зоне деэскалации, сообщили в Минобороны РФ.
РИА Новости 11:17
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Ксения Столбова объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка фигуристка Ксения Столбова, выступавшая в парном катании, завершила карьеру.
ТАСС Спорт вчера в 06:15
Авто

Электрокар Ford Mustang Mach-E первым появится в Европе

Новый электрокар Ford Mustang Mach-E начнет завоевание глобального рынка с Европы, куда он первым делом отправится.
Picsnews.net 11 февраля в 04:56
Общество

Ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» может превысить 300 млн рублей

Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что ущерб от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» может превысить 300 млн рублей.
RT на русском 10:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фонд национального благосостояния России
Российский государственный резервный фонд, является частью механизма пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации на длительную перспективу. ФНБ формируется за счёт дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствами.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное