Экономика
РБКМинфин подтвердил рост расходов бюджета в результате выкупа Сбербанка
Покупка Минфином контрольного пакета в Сбербанке станет примером использования «креативной бухгалтерии» (creative accounting) в масштабе федерального бюджета: почти половина денег, направленных из ФНБ на выкуп акций Сбербанка у ЦБ, вернется в бюджет и частично трансформируется в бюджетные расходы.
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