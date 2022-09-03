Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на фестивале авиации, космонавтики и технологий Teknofest в городе Самсун на севере страны, обратился к властям Греции с призывом «вынести уроки из истории», сообщает агентство Anadolu.
Десант ВСУ, который накануне вечером попытался высадиться на побережье Каховского водохранилища и захватить Запорожскую АЭС, прибыл на быстроходных катерах иностранного производства, сообщил РИА Новости боец с позывным Скиф, который участвовал в отражении атаки.
Правительство выделило более 10,3 миллиарда рублей из резервного фонда на социальные выплаты жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины, которые вынужденно покинули эти территории и прибыли в Россию, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил, что два чиновника Кировского района Донецка будут уволены, так как в грубой форме ответили на просьбу жителей помочь с решением проблемы водоснабжения.