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Минфин: половину дохода госбюджета Украины в августе составили западные гранты

В августе 2022 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 204,6 млрд гривен, сообщил украинский Минфин.
Коммерсантъ
Также сегодня, 3 сентября, Минфин Украины сообщил, что среди международных кредитно-финансовых организаций Международный банк реконструкции и развития является вторым после МВФ кредитором Украины.
Коммерсантъ
За 30 лет Всемирный банк утвердил для Украины 70 займов общим объемом более $14,4 млрд и €2,1 млрд, из которых сейчас получено $11,8 млрд и €1,2 млрд.
Коммерсантъ
Президент Украины Владимир Зеленский оценил восстановление страны в 800 миллиардов долларов.
ФАН

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Минфин: половину дохода госбюджета Украины в августе составили гранты из Запада
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Минфин: половину дохода госбюджета Украины в августе составили западные гранты
Коммерсантъ12:31
Минфин: половину дохода госбюджета Украины в августе составили западные гранты
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Минфин Украины: половину дохода госбюджета страны в августе составили западные гранты
Газета.Ru13:05
Минфин: госбюджет Украины в августе наполовину состоит из западных грантов
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