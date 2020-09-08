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РБК
РБК

Минфин понизил оценку дефицита бюджета в 2020 году до 4% ВВП

Дефицит федерального бюджета по итогам 2020 года составит 4% ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов на стратегической сессии Московского финансового форума.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Силуанов: дефицит бюджета России по итогам года составит около 4% ВВП

Дефицит бюджета РФ по итогам текущего года составит около 4% ВВП, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.
ТАССвчера в 10:06
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REGNUM

«Черный день» наступил: экономист оценил итоги работы правительства РФ

REGNUM06:46
Интерфакс

Силуанов оценил возможный дефицит бюджета 2020 года в примерно 4% ВВП

Интерфаксвчера в 10:01
РБК

Минфин понизил оценку дефицита бюджета в 2020 году до 4% ВВП

РБКвчера в 14:57
Коммерсантъ

На Московском финансовом форуме обсудили жизнь после «коронакризиса»

Коммерсантъвчера в 14:02
Вести.Ru

Дефицит бюджета России с 2022 года снизится в 2 раза

Вести.Ru04:12
RT на русском

Силуанов спрогнозировал спад ВВП России в конце года

RT на русскомвчера в 09:50
ТАСС

Минфин подготовил проект бюджета на 2021-2023 годы

ТАССвчера в 09:37

Роза Сябитова перенесла операцию по удалению матки из-за опухоли

Телеведущая Роза Сябитова, госпитализированная 28 августа, сообщила в своем Instagram о перенесенной операции по удалению опухоли в матке вместе с органом и обратилась к своим подписчицам с призывом беречь свое здоровье и предупреждать заболевания, чтобы не сталкиваться потом с тяжелыми последствиями.
Газета.Ruвчера в 10:50
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Актриса Анастасия Макеева объявила о разводе с третьим мужем Саковичем

Актриса, телеведущая и певица Анастасия Макеева подтвердила, что в настоящее время находится в свободном плавании — артистка подтвердила информацию о разводе с третьим мужем, юристом Александром Саковичем.
iReactor06:28
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Лукашенко заявил, что взял в руки автомат, чтобы показать, что не трус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским СМИ заявил, что вышел из вертолета с автоматом в руках во время протестов 23 августа, чтобы продемонстрировать, что не является трусом.
ТАСС05:29
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Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.
REGNUMвчера в 05:34
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