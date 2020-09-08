Минфин понизил оценку дефицита бюджета в 2020 году до 4% ВВП
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Дефицит федерального бюджета по итогам 2020 года составит 4% ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов на стратегической сессии Московского финансового форума.В источнике
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Силуанов: дефицит бюджета России по итогам года составит около 4% ВВП
Дефицит бюджета РФ по итогам текущего года составит около 4% ВВП, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.
ТАССвчера в 10:06
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