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РБК
РБК

Минфин понизил оценку дефицита бюджета в 2020 году до 4% ВВП

Дефицит федерального бюджета по итогам 2020 года составит 4% ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов на стратегической сессии Московского финансового форума.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Силуанов: дефицит бюджета России по итогам года составит около 4% ВВП

Дефицит бюджета РФ по итогам текущего года составит около 4% ВВП, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.
ТАССвчера в 10:06
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Вести.Ru

Дефицит бюджета России с 2022 года снизится в 2 раза

Вести.Ru04:12
Интерфакс

Силуанов оценил возможный дефицит бюджета 2020 года в примерно 4% ВВП

Интерфаксвчера в 10:01
РБК

Минфин понизил оценку дефицита бюджета в 2020 году до 4% ВВП

РБКвчера в 14:57
Коммерсантъ

На Московском финансовом форуме обсудили жизнь после «коронакризиса»

Коммерсантъвчера в 14:02
REGNUM

Силуанова призвали отчитаться от реальном, а не фиктивном значении ВВП РФ

REGNUM04:37
RT на русском

Силуанов спрогнозировал спад ВВП России в конце года

RT на русскомвчера в 09:50
ТАСС

Минфин подготовил проект бюджета на 2021-2023 годы

ТАССвчера в 09:37

В России началась третья фаза исследований вакцины от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: все ещё первая волна — все новости" "Сегодня стартует параллельно третья фаза клинических исследований по вакцине [от коронавируса], созданной первой в мире в Российской Федерации", — сказал Мурашко.
В России началась третья фаза исследований вакцины от коронавируса
REGNUM05:33

МВД Белоруссии не располагает данными о задержании оппозиционера Знака

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости, что пока не располагает сведениями по вопросу возможного задержания члена президиума координационного совета (КС) оппозиции Максима Знака.
РИА Новости02:29
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За 50 секунд одолел своего соперника российский боец Алиасхаб Хизриев

С помощью удушающего приема за 50 секунд одолел своего соперника российский боец Алиасхаб Хизриев Он стал победителем престижного турнира Dana White’s Contender Series и получил право подписать профессиональный контракт с UFC.
КМВ Новости03:44

Лукашенко заявил, что взял в руки автомат, чтобы показать, что не трус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским СМИ заявил, что вышел из вертолета с автоматом в руках во время протестов 23 августа, чтобы продемонстрировать, что не является трусом.
ТАСС05:29
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Apple подала встречный иск на Epic Games

Epic Games подала в суд на компанию Apple в августе после того, как популярная игра Fortnite была удалена из iOS App Store из-за внедрения неавторизованной платежной системы.
Astera02:52
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Главы МИД стран G7 назвали Навального жертвой химической атаки

Министры иностранных дел большой семёрки (G7) в совместном заявлении назвали Навального жертвой химической атаки и заявили, что Россия обязана провести тщательное расследование «ужасного нападения с отравлением».
Откровенно RU21:46
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